WSJ: США угрожают Турции санкциями за поддержку России и ХАМАС

30 ноября 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Брайан Нельсон отметил, что США готовы сделать все возможное, чтобы прекратить поддержку России и ХАМАС Турцией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Турецкие компании и предприниматели могут попасть под американские санкции из-за предоставления России товаров и услуг, которые запрещены западным экспортным контролем. О намерении ввести санкции заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон, отметив, что Турция также является финансовым убежищем для ХАМАС. «Мы полны решимости [сделать] все возможное, чтобы прекратить все эти вещи, и хотим сделать это в партнерстве с Турцией, но готовы действовать и в одностороннем порядке», — передает слова Брайана Нельсона американская газета The New York Times. В сообщении уточняется, что несмотря на санкции США, направленные против ХАМАС в течение последних десяти лет, Турция разрешила инвестиционным компаниям, холдингам, брокерам по недвижимости и множеству других предприятий работать за пределами Стамбула. В газете также отметили, что торговые отношения между Турцией и Россией значительно усилились за 2023 год. Это произошло несмотря на экспортный контроль, созданный для перекрытия потока экспорта электронных и других товаров. Bloomberg сообщал, что Брайан Нельсон во время своего визита в Турцию попросит руководство страны соблюдать односторонние санкции США против ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАСа. В октябре 2023 года список лиц, находящихся под санкциями в стране, расширился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турецкие компании и предприниматели могут попасть под американские санкции из-за предоставления России товаров и услуг, которые запрещены западным экспортным контролем. О намерении ввести санкции заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон, отметив, что Турция также является финансовым убежищем для ХАМАС. «Мы полны решимости [сделать] все возможное, чтобы прекратить все эти вещи, и хотим сделать это в партнерстве с Турцией, но готовы действовать и в одностороннем порядке», — передает слова Брайана Нельсона американская газета The New York Times. В сообщении уточняется, что несмотря на санкции США, направленные против ХАМАС в течение последних десяти лет, Турция разрешила инвестиционным компаниям, холдингам, брокерам по недвижимости и множеству других предприятий работать за пределами Стамбула. В газете также отметили, что торговые отношения между Турцией и Россией значительно усилились за 2023 год. Это произошло несмотря на экспортный контроль, созданный для перекрытия потока экспорта электронных и других товаров. Bloomberg сообщал, что Брайан Нельсон во время своего визита в Турцию попросит руководство страны соблюдать односторонние санкции США против ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАСа. В октябре 2023 года список лиц, находящихся под санкциями в стране, расширился.