30 ноября 2023

WSJ: США угрожают Турции санкциями за поддержку России и ХАМАС

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Брайан Нельсон отметил, что США готовы сделать все возможное, чтобы прекратить поддержку России и ХАМАС Турцией Фото:

Турецкие компании и предприниматели могут попасть под американские санкции из-за предоставления России товаров и услуг, которые запрещены западным экспортным контролем. О намерении ввести санкции заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон, отметив, что Турция также является финансовым убежищем для ХАМАС.

«Мы полны решимости [сделать] все возможное, чтобы прекратить все эти вещи, и хотим сделать это в партнерстве с Турцией, но готовы действовать и в одностороннем порядке», — передает слова Брайана Нельсона американская газета The New York Times. В сообщении уточняется, что несмотря на санкции США, направленные против ХАМАС в течение последних десяти лет, Турция разрешила инвестиционным компаниям, холдингам, брокерам по недвижимости и множеству других предприятий работать за пределами Стамбула.

В газете также отметили, что торговые отношения между Турцией и Россией значительно усилились за 2023 год. Это произошло несмотря на экспортный контроль, созданный для перекрытия потока экспорта электронных и других товаров.

Bloomberg сообщал, что Брайан Нельсон во время своего визита в Турцию попросит руководство страны соблюдать односторонние санкции США против ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАСа. В октябре 2023 года список лиц, находящихся под санкциями в стране, расширился.

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Турецкие компании и предприниматели могут попасть под американские санкции из-за предоставления России товаров и услуг, которые запрещены западным экспортным контролем. О намерении ввести санкции заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон, отметив, что Турция также является финансовым убежищем для ХАМАС. «Мы полны решимости [сделать] все возможное, чтобы прекратить все эти вещи, и хотим сделать это в партнерстве с Турцией, но готовы действовать и в одностороннем порядке», — передает слова Брайана Нельсона американская газета The New York Times. В сообщении уточняется, что несмотря на санкции США, направленные против ХАМАС в течение последних десяти лет, Турция разрешила инвестиционным компаниям, холдингам, брокерам по недвижимости и множеству других предприятий работать за пределами Стамбула. В газете также отметили, что торговые отношения между Турцией и Россией значительно усилились за 2023 год. Это произошло несмотря на экспортный контроль, созданный для перекрытия потока экспорта электронных и других товаров. Bloomberg сообщал, что Брайан Нельсон во время своего визита в Турцию попросит руководство страны соблюдать односторонние санкции США против ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАСа. В октябре 2023 года список лиц, находящихся под санкциями в стране, расширился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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