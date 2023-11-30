30 ноября 2023

Мэр Логвиненко: пожар в Ростове-на-Дону не угрожает жилым домам

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Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону не угрожает жилым объектам Фото:

В Ростове-на-Дону на вещевом рынке «Темерник», где произошел пожар 30 ноября, нет сейчас угрозы распространения огня на жилые объекты. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«В четверг [30 ноября] вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок „Белый Темер“. Площадь пожара составляет три тысячи „квадратов“. Угроза распространения огня на жилые объекты в настоящее время отсутствует», — написал Логвиненко в своем telegram-канале.

Глава администрации города добавил, что на помощь пожарным прибыли три поисково-спасательные группы управления по делам ГО и ЧС, шесть единиц водоналивной техники. А также принимают участие в тушение аварийные бригады АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей.

Представители МЧС России сообщили, что 30 ноября загорелся крупнейший вещевой рынок в Ростове-на-Дону. Огнем были охвачены 1000 квадратов. Отмечалось, что возгорание началось в одном из торговых павильонов. Позже сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров.

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В Ростове-на-Дону на вещевом рынке «Темерник», где произошел пожар 30 ноября, нет сейчас угрозы распространения огня на жилые объекты. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. «В четверг [30 ноября] вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок „Белый Темер“. Площадь пожара составляет три тысячи „квадратов“. Угроза распространения огня на жилые объекты в настоящее время отсутствует», — написал Логвиненко в своем telegram-канале. Глава администрации города добавил, что на помощь пожарным прибыли три поисково-спасательные группы управления по делам ГО и ЧС, шесть единиц водоналивной техники. А также принимают участие в тушение аварийные бригады АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей. Представители МЧС России сообщили, что 30 ноября загорелся крупнейший вещевой рынок в Ростове-на-Дону. Огнем были охвачены 1000 квадратов. Отмечалось, что возгорание началось в одном из торговых павильонов. Позже сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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