Крупнейший вещевой рынок загорелся в Ростове-на-Дону. Видео

30 ноября 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

К ликвидации пожара привлечены 61 специалист и 17 единиц техники Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Крупнейший вещевой рынок «Темерник» горит в Ростове-на-Дону. Огнем охвачены уже 1000 квадратов. Об этом сообщает МЧС России. «Горит вещевой рынок на площади тысячи квадратных метров. На месте пожара работает 61 огнеборец и 17 единиц спецтехники», — заявляет telegram-канал МЧС России. Telegram-канал Mash отмечает, что возгорание началось в одном из торговых павильонов. Расчет пожарных уже приезжал на рынок в районе 17:00, чтобы потушить подсобку с мебелью. Однако черед два часа рынок снова загорелся.

Крупнейший вещевой рынок «Темерник» горит в Ростове-на-Дону. Огнем охвачены уже 1000 квадратов. Об этом сообщает МЧС России. «Горит вещевой рынок на площади тысячи квадратных метров. На месте пожара работает 61 огнеборец и 17 единиц спецтехники», — заявляет telegram-канал МЧС России. Telegram-канал Mash отмечает, что возгорание началось в одном из торговых павильонов. Расчет пожарных уже приезжал на рынок в районе 17:00, чтобы потушить подсобку с мебелью. Однако черед два часа рынок снова загорелся.