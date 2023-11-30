К ликвидации пожара привлечены 61 специалист и 17 единиц техники
Крупнейший вещевой рынок «Темерник» горит в Ростове-на-Дону. Огнем охвачены уже 1000 квадратов. Об этом сообщает МЧС России.
«Горит вещевой рынок на площади тысячи квадратных метров. На месте пожара работает 61 огнеборец и 17 единиц спецтехники», — заявляет
Telegram-канал Mash отмечает, что возгорание началось в одном из торговых павильонов. Расчет пожарных уже приезжал на рынок в районе 17:00, чтобы потушить подсобку с мебелью. Однако черед два часа рынок снова загорелся.
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