30 ноября 2023

Крупнейший вещевой рынок загорелся в Ростове-на-Дону. Видео

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, донецк, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
К ликвидации пожара привлечены 61 специалист и 17 единиц техники Фото:

Крупнейший вещевой рынок «Темерник» горит в Ростове-на-Дону. Огнем охвачены уже 1000 квадратов. Об этом сообщает МЧС России.

«Горит вещевой рынок на площади тысячи квадратных метров. На месте пожара работает 61 огнеборец и 17 единиц спецтехники», — заявляет telegram-канал МЧС России.

Telegram-канал Mash отмечает, что возгорание началось в одном из торговых павильонов. Расчет пожарных уже приезжал на рынок в районе 17:00, чтобы потушить подсобку с мебелью. Однако черед два часа рынок снова загорелся.

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Крупнейший вещевой рынок «Темерник» горит в Ростове-на-Дону. Огнем охвачены уже 1000 квадратов. Об этом сообщает МЧС России. «Горит вещевой рынок на площади тысячи квадратных метров. На месте пожара работает 61 огнеборец и 17 единиц спецтехники», — заявляет telegram-канал МЧС России. Telegram-канал Mash отмечает, что возгорание началось в одном из торговых павильонов. Расчет пожарных уже приезжал на рынок в районе 17:00, чтобы потушить подсобку с мебелью. Однако черед два часа рынок снова загорелся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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