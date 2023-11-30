30 ноября 2023

Бастрыкин займется делом свердловчанки, на которую готовили иск 479 россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил проверить информацию о девушке-блогере из Екатеринбурга Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о мошенничестве екатеринбургской блогерши Екатерины Улановой. Ранее полтысячи россиян готовили коллективный иск на девушку из-за ее обещаний достать элитную косметику по низким ценам. Об этом сообщает информационный центр СК России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — говорится в telegram-канале ведомства. Исполнение поручения стоит на контроле центрального аппарата СК.

Порядка 479 россиян готовят коллективный иск на Екатерину Уланову. По словам telegram-канала Shot девушка заявляла, что достанет бренды за пару-тройку недель, но ожидание некоторых клиентов затянулось почти на год. Пострадавших клиентов «Уланова — бюро» собрал региональный Роспотребнадзор.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о мошенничестве екатеринбургской блогерши Екатерины Улановой. Ранее полтысячи россиян готовили коллективный иск на девушку из-за ее обещаний достать элитную косметику по низким ценам. Об этом сообщает информационный центр СК России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — говорится в telegram-канале ведомства. Исполнение поручения стоит на контроле центрального аппарата СК. Порядка 479 россиян готовят коллективный иск на Екатерину Уланову. По словам telegram-канала Shot девушка заявляла, что достанет бренды за пару-тройку недель, но ожидание некоторых клиентов затянулось почти на год. Пострадавших клиентов «Уланова — бюро» собрал региональный Роспотребнадзор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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