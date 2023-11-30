Дефицит бюджета РФ сократился на 185 млрд рублей

01 декабря 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

Дефицит федерального бюджета сокращается быстрее, чем ждали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дефицит бюджета России за 10 месяцев 2023 года уменьшился на 185 млрд рублей. Российской казне очень сильно помог несырьевой экспорт, заявляют эксперты. «По данным Федерального казначейства, дефицит бюджета России за 10 месяцев 2023 года уменьшился на 185 млрд рублей. Казне помог несырьевой экспорт — он заметно вырос благодаря санкциям и компенсировал просадку нефтяной отрасли», — пишут «Известия». Эта доходная статья за 10 месяцев прибавила 28,7% — до 15,86 трлн рублей. Партнер Capital Lab Евгений Шатов отметил, что на отечественную аграрную продукцию есть спрос на Ближнем Востоке, в странах СНГ, а также в Азии и Африке. Зарубежные страны также проявляют интерес к российским высоким технологиям в сфере энергетики, медицины и оборудования. В целом бюджет России в январе—октябре, по данным Федерального казначейства, исполнен с дефицитом в размере 1,05 трлн рублей. Это меньше ранее опубликованной оценки Минфина — 1,235 трлн рублей. По итогам 2023 года дефицит бюджета России может составить 1%. Снижение ВВП, по сравнению со спрогнозированными 2%, связано с неплохими ненефтегазовыми доходами, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Дефицит бюджета России за 10 месяцев 2023 года уменьшился на 185 млрд рублей. Российской казне очень сильно помог несырьевой экспорт, заявляют эксперты. «По данным Федерального казначейства, дефицит бюджета России за 10 месяцев 2023 года уменьшился на 185 млрд рублей. Казне помог несырьевой экспорт — он заметно вырос благодаря санкциям и компенсировал просадку нефтяной отрасли», — пишут «Известия». Эта доходная статья за 10 месяцев прибавила 28,7% — до 15,86 трлн рублей. Партнер Capital Lab Евгений Шатов отметил, что на отечественную аграрную продукцию есть спрос на Ближнем Востоке, в странах СНГ, а также в Азии и Африке. Зарубежные страны также проявляют интерес к российским высоким технологиям в сфере энергетики, медицины и оборудования. В целом бюджет России в январе—октябре, по данным Федерального казначейства, исполнен с дефицитом в размере 1,05 трлн рублей. Это меньше ранее опубликованной оценки Минфина — 1,235 трлн рублей. По итогам 2023 года дефицит бюджета России может составить 1%. Снижение ВВП, по сравнению со спрогнозированными 2%, связано с неплохими ненефтегазовыми доходами, сообщил министр финансов Антон Силуанов.