Reuters: США не станут поставлять Украине снаряды GLSDB в 2023 году

01 декабря 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

GLSDB дальнобойность снарядов, которые хотели поставить США, достигает 150 километров Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ США перенесли сроки поставок высокоточных реактивных снарядов GLSDB с дальнобойностью до 150 километров для Украины. Киев получит их только в следующем 2024 году, сообщают источники в Пентагоне. «Украине нужно будет подождать до следующего года, прежде чем она получит свою первую крупную партию реактивных снарядов, которые США приспособили для нанесения ударов на дальности почти 100 миль (160 км), по словам Пентагона и людей, знакомых со сроками», — приводит слова источников агентство Reuturs. Издание уточнило, что осенью 2022 года компания Boeing предложила американскому правительству приобрести у нее снаряды GLSDB и поставить их Украине, однако поставки несколько раз сдвинулись в 2023 году. Военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов рассказал URA.RU о планирующей бомбе GLSDB, которую модернизировали под удары с земли. «Данный вид боеприпасов был предназначен для эффективного поражения прежде всего внутри городской застройки. То есть он может достигать целей, находящихся за преградой», — сказал он.

США перенесли сроки поставок высокоточных реактивных снарядов GLSDB с дальнобойностью до 150 километров для Украины. Киев получит их только в следующем 2024 году, сообщают источники в Пентагоне. «Украине нужно будет подождать до следующего года, прежде чем она получит свою первую крупную партию реактивных снарядов, которые США приспособили для нанесения ударов на дальности почти 100 миль (160 км), по словам Пентагона и людей, знакомых со сроками», — приводит слова источников агентство Reuturs. Издание уточнило, что осенью 2022 года компания Boeing предложила американскому правительству приобрести у нее снаряды GLSDB и поставить их Украине, однако поставки несколько раз сдвинулись в 2023 году. Военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов рассказал URA.RU о планирующей бомбе GLSDB, которую модернизировали под удары с земли. «Данный вид боеприпасов был предназначен для эффективного поражения прежде всего внутри городской застройки. То есть он может достигать целей, находящихся за преградой», — сказал он.