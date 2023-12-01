Зеленский объявил о новой фазе конфликта с Россией

Зеленский: наступила зимняя фаза конфликта с Россией
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зимняя фаза усложнит ведение боевых действий, заявил Владимир Зеленский Фото:
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В украинском конфликте началась новая «зимняя» фаза, которая может стать особенно сложной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас новая фаза конфликта, и это факт», — передает слова Зеленского Associated Press. Он добавил, что после летнего контрнаступления, которое не принесло ожидаемых результатов из-за недостатка вооружения и сухопутных войск, зима может усложнить боевые действия. Тем не менее Зеленский подчеркнул, что Украина не сдастся.

Полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил о необходимости начать боевые действия на территории России. По его мнению, если конфликт останется на украинской земле, киевский режим проиграет. Костенко отметил, что в данной фазе победит тот, кто обладает большими ресурсами, и для Украины такая ситуация невыгодна, так как Россия в этом плане выигрывает.

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В украинском конфликте началась новая «зимняя» фаза, которая может стать особенно сложной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «У нас новая фаза конфликта, и это факт», — передает слова Зеленского Associated Press. Он добавил, что после летнего контрнаступления, которое не принесло ожидаемых результатов из-за недостатка вооружения и сухопутных войск, зима может усложнить боевые действия. Тем не менее Зеленский подчеркнул, что Украина не сдастся. Полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил о необходимости начать боевые действия на территории России. По его мнению, если конфликт останется на украинской земле, киевский режим проиграет. Костенко отметил, что в данной фазе победит тот, кто обладает большими ресурсами, и для Украины такая ситуация невыгодна, так как Россия в этом плане выигрывает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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