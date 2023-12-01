Дирижера Мариинки Гергиева назначили директором Большого театра

01 декабря 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Известного дирижера Валерия Гергиева назначили новым генеральным директором Большого театра в Москве. Об этом официально объявили 1 декабря. Валерий Гергиев сменил Владимира Урина на должности гендиректора Большого театра на срок пять лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин . Валерий Гергиев уже долгое время тесно связан с Мариинским театром в Санкт-Петербурге, где он занимал пост главного дирижера с 1988 года. За это время он достиг значительных успехов, вывел оркестр на мировую арену и провел с ним множество успешных гастролей. Директор Большого театра Владимир Урин объявил о своем уходе с должности. Валерий Гергиев, в свою очередь, ответил на вопрос о своем возможном назначении на должность директора Большого театра, заявив, что пока остается на своей текущей должности директора Мариинского театра. Ожидалось, что Гергиев будет назначен главой Большого театра еще 17 ноября.

Известного дирижера Валерия Гергиева назначили новым генеральным директором Большого театра в Москве. Об этом официально объявили 1 декабря. Валерий Гергиев сменил Владимира Урина на должности гендиректора Большого театра на срок пять лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Валерий Гергиев уже долгое время тесно связан с Мариинским театром в Санкт-Петербурге, где он занимал пост главного дирижера с 1988 года. За это время он достиг значительных успехов, вывел оркестр на мировую арену и провел с ним множество успешных гастролей. Директор Большого театра Владимир Урин объявил о своем уходе с должности. Валерий Гергиев, в свою очередь, ответил на вопрос о своем возможном назначении на должность директора Большого театра, заявив, что пока остается на своей текущей должности директора Мариинского театра. Ожидалось, что Гергиев будет назначен главой Большого театра еще 17 ноября.