Из пермских аптек исчез препарат для лечения ВИЧ и COVID-19

В нескольких пермских аптеках перестали продавать препарат «Калетра», который используют для лечения ВИЧ и COVID-19. Лекарство закончилось на складах.
«Отсутствие препарата подтвердили и фармацевты четырех аптечных сетей — „Планеты Здоровья“, „Апрель“, „Живика“ и „АптекаПлюс“. Лекарства нет на складе, и когда будет следующая поставка в регион — неизвестно», — сообщает «Business class» со ссылкой на провизоров пермских аптек.
Уточняется, что в Пермском крае объем закупок лекарства в 2023 году сократился на 98%, а последний раз «Калетра» поступала в регион в июле. В Министерстве здравоохранения Пермского края отрицают дефицит лекарства. Препарат закупается регулярно через госконтракты, а перебоев с поставками не было. По данным, Министерства сейчас в крае лекарства хватит на проведение терапии четырем тысячам пациентов в течении полугода.
Ранее URA.RU рассказало, что в пермских аптеках закончились препараты для лечения анемии. В Минздраве дефицит лекарств опровергли.
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