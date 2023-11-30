30 ноября 2023

Из пермских аптек исчез препарат для лечения ВИЧ и COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, лекарство, ампула, вакцина
Последний раз препарат поступал в край в июле 2023 года Фото:

В нескольких пермских аптеках перестали продавать препарат «Калетра», который используют для лечения ВИЧ и COVID-19. Лекарство закончилось на складах.

«Отсутствие препарата подтвердили и фармацевты четырех аптечных сетей — „Планеты Здоровья“, „Апрель“, „Живика“ и „АптекаПлюс“. Лекарства нет на складе, и когда будет следующая поставка в регион — неизвестно», — сообщает «Business class» со ссылкой на провизоров пермских аптек.

Уточняется, что в Пермском крае объем закупок лекарства в 2023 году сократился на 98%, а последний раз «Калетра» поступала в регион в июле. В Министерстве здравоохранения Пермского края отрицают дефицит лекарства. Препарат закупается регулярно через госконтракты, а перебоев с поставками не было. По данным, Министерства сейчас в крае лекарства хватит на проведение терапии четырем тысячам пациентов в течении полугода.

Ранее URA.RU рассказало, что в пермских аптеках закончились препараты для лечения анемии. В Минздраве дефицит лекарств опровергли.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В нескольких пермских аптеках перестали продавать препарат «Калетра», который используют для лечения ВИЧ и COVID-19. Лекарство закончилось на складах. «Отсутствие препарата подтвердили и фармацевты четырех аптечных сетей — „Планеты Здоровья“, „Апрель“, „Живика“ и „АптекаПлюс“. Лекарства нет на складе, и когда будет следующая поставка в регион — неизвестно», — сообщает «Business class» со ссылкой на провизоров пермских аптек. Уточняется, что в Пермском крае объем закупок лекарства в 2023 году сократился на 98%, а последний раз «Калетра» поступала в регион в июле. В Министерстве здравоохранения Пермского края отрицают дефицит лекарства. Препарат закупается регулярно через госконтракты, а перебоев с поставками не было. По данным, Министерства сейчас в крае лекарства хватит на проведение терапии четырем тысячам пациентов в течении полугода. Ранее URA.RU рассказало, что в пермских аптеках закончились препараты для лечения анемии. В Минздраве дефицит лекарств опровергли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...