Из пермских аптек исчезли важные препараты для лечения дефицита железа

Из аптек Перми исчезли препараты для лечения анемии «Феррум Лек» и «Мальтофер»

27 ноября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Препарат «Мальтофер» есть только в десяти аптеках Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В пермских аптеках перестали продавать препараты для лечения дефицита железа. Жевательные таблетки «Феррум Лек» не поступают в продажу уже несколько месяцев. Его аналог — «Мальтофер» остался только в десяти аптечных пунктах города, рассказали URA.RU пермские фармацевты «„Мальтофер“ и „Феррум Лек“ — импортные лекарства. С их поставками сейчас проблемы. Будут ли привозить новые партии — неизвестно», — рассказал провизор аптеки «Планета здоровья» корреспонденту агентства. Агентство проверило сайты популярных аптек в Перми. «Феррум Лек» предлагают только в виде ампул или сиропа. Жевательные таблетки «Мальтофер» есть в наличии в десяти аптеках «Планета здоровья» и одной аптеке «Живика». Также можно найти препарат «Мальтофер Фол», но его цена начинается от 1000 рублей за 30 таблеток. В то время как цена «Мальтофера» — от 338 рублей. «Мальтофер Фол» есть на сайтах аптек «Пермфармация» и «Планета здоровья». В качестве аналогов исчезнувшим лекарствам провизоры предлагают «Сорбифер» и «Феррумтабс», стоимость которых от 200 до 600 рублей. Но фармацевты отмечают, что замену препарата нужно согласовать с лечащим врачом.

В пермских аптеках перестали продавать препараты для лечения дефицита железа. Жевательные таблетки «Феррум Лек» не поступают в продажу уже несколько месяцев. Его аналог — «Мальтофер» остался только в десяти аптечных пунктах города, рассказали URA.RU пермские фармацевты «„Мальтофер“ и „Феррум Лек“ — импортные лекарства. С их поставками сейчас проблемы. Будут ли привозить новые партии — неизвестно», — рассказал провизор аптеки «Планета здоровья» корреспонденту агентства. Агентство проверило сайты популярных аптек в Перми. «Феррум Лек» предлагают только в виде ампул или сиропа. Жевательные таблетки «Мальтофер» есть в наличии в десяти аптеках «Планета здоровья» и одной аптеке «Живика». Также можно найти препарат «Мальтофер Фол», но его цена начинается от 1000 рублей за 30 таблеток. В то время как цена «Мальтофера» — от 338 рублей. «Мальтофер Фол» есть на сайтах аптек «Пермфармация» и «Планета здоровья». В качестве аналогов исчезнувшим лекарствам провизоры предлагают «Сорбифер» и «Феррумтабс», стоимость которых от 200 до 600 рублей. Но фармацевты отмечают, что замену препарата нужно согласовать с лечащим врачом.