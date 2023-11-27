Пермский Минздрав опроверг информацию об отсутствии лекарств для лечения дефицита железа

Информация о том, что в аптеках Пермского края перестали продавать препараты «Мальтофер» и «Феррум Лек», необходимые для лечения дефицита железа, не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Информация об отсутствии препаратов не соответствует действительности. „Мальтофер“ и „Феррум Лек“ доступны для заказа в большом количестве аптек Пермского края», — сообщили в ведомстве.
Также в Минздраве отметили, что анемия лечится не только жевательными таблетками, но и всеми доступными лекарственными формами, а спектр представленных в аптеках лекарств широк. «Таблетка — это одна из нескольких форм лекарственного препарата, и при назначении лекарства врач опирается на имеющиеся в аптечных пунктах лекарственные формы», — уточнили в ведомстве.
Пермские фармацевты заявили URA.RU, что жевательные таблетки «Феррум Лек» не поступают в продажу уже несколько месяцев, а его аналог — «Мальтофер» — остался лишь в десяти аптечных пунктах города. По словам провизора аптеки «Планета здоровья», эти препараты являются импортными и «сейчас есть проблемы с их поставками».
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