27 ноября 2023

Пермский Минздрав опроверг информацию об отсутствии лекарств для лечения дефицита железа

Минздрав Пермского края: «Мальтофер» и «Феррум Лек» доступны для заказа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, аптека, поликлиника, пациенты, медицина, больница
В Минздраве отметили, что анемия лечится всеми возможными лекарственными формами Фото:

Информация о том, что в аптеках Пермского края перестали продавать препараты «Мальтофер» и «Феррум Лек», необходимые для лечения дефицита железа, не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Информация об отсутствии препаратов не соответствует действительности. „Мальтофер“ и „Феррум Лек“ доступны для заказа в большом количестве аптек Пермского края», — сообщили в ведомстве.

Также в Минздраве отметили, что анемия лечится не только жевательными таблетками, но и всеми доступными лекарственными формами, а спектр представленных в аптеках лекарств широк. «Таблетка — это одна из нескольких форм лекарственного препарата, и при назначении лекарства врач опирается на имеющиеся в аптечных пунктах лекарственные формы», — уточнили в ведомстве.

Пермские фармацевты заявили URA.RU, что жевательные таблетки «Феррум Лек» не поступают в продажу уже несколько месяцев, а его аналог — «Мальтофер» — остался лишь в десяти аптечных пунктах города. По словам провизора аптеки «Планета здоровья», эти препараты являются импортными и «сейчас есть проблемы с их поставками».

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Информация о том, что в аптеках Пермского края перестали продавать препараты «Мальтофер» и «Феррум Лек», необходимые для лечения дефицита железа, не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. «Информация об отсутствии препаратов не соответствует действительности. „Мальтофер“ и „Феррум Лек“ доступны для заказа в большом количестве аптек Пермского края», — сообщили в ведомстве. Также в Минздраве отметили, что анемия лечится не только жевательными таблетками, но и всеми доступными лекарственными формами, а спектр представленных в аптеках лекарств широк. «Таблетка — это одна из нескольких форм лекарственного препарата, и при назначении лекарства врач опирается на имеющиеся в аптечных пунктах лекарственные формы», — уточнили в ведомстве. Пермские фармацевты заявили URA.RU, что жевательные таблетки «Феррум Лек» не поступают в продажу уже несколько месяцев, а его аналог — «Мальтофер» — остался лишь в десяти аптечных пунктах города. По словам провизора аптеки «Планета здоровья», эти препараты являются импортными и «сейчас есть проблемы с их поставками».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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