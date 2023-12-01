Как дирижер и худрук Мариинки Гергиев стал директором Большого театра

Дирижер Мариинского театра Гергиев стал директором Большого театра

01 декабря 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Валерий Гергиев начал свою карьеру в 1977 году и продолжает работать до сих пор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россиский дирижер Валерий Гергиев стал новым генеральным директором Большого театра в Москве. До этого он занимал пост главного дирижера в Маринском театре с 1988 года. URA.RU приводит биографию известного деятеля культуры. Детство дирижера Валерий Абисалович Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве в осетинской семье. Отец Абисал Заурбекович был комбатом во время Великой Отечественной войны, мать Тамара Тимофеевна занималась воспитанием детей. Помимо сына в семье росли две дочки. Одна из них, Лариса, стала знаменитой пианисткой. Валерия Гергиева назвали в честь известного летчика-испытателя Валерия Чкалова. Детство мальчика прошло в городе Орджоникидзе (сейчас — Владикавказ — прим. URA.RU). С семи лет Валерий начал обучение в музыкальной школе по классу фортепиано и дирижирования, хотя его больше интересовал футбол. Тем не менее любовь к музыке возобладала, и вскоре мальчик стал лучшим учеником. Кроме того, в общеобразовательной школе Валерий успешно справлялся с математикой, принимал участие в олимпиадах. Окончив школу, Валерий Гергиев переехал в Ленинград, поступив в 1972 году в Ленинградскую консерваторию, в класс дирижирования Ильи Мусина. В 1976 году студент Гергиев победил на престижном Международном конкурсе дирижеров Герберта фон Караяна в Берлине и в том же году одержал победу на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве. Фото: Владимир Андреев / URA.RU Начало карьеры Получив образование, Гергиев в 1977 году был принят в Кировский театр на должность ассистента главного режиссера Юрия Темирканова. И в следующем году впервые встал за пульт, продирижировав оперу Сергея Прокофьева «Война и мир». В 1981 году Гергиев возглавил Государственный симфонический оркестр Армении, а в 1988 году стал главным дирижером Мариинского театра. С его приходом появилась традиция проведения тематических фестивалей, приуроченных к юбилеям легендарных композиторов. Мариинский театр В 90-е годы Мариинкский театр получил свое историческое название. Валерий Гергиев с оркестром начал активно гастролировать по миру по приглашению американского концертного агентства. За пять лет он выступил в Метрополитен-опере в США, в Королевской опере в Лондоне, в миланском Ла-Скала, блистал на сценах Берлина, Парижа, Рима. Про Мариинский театр узнал весь мир. В 1993 году Гергиев впервые провел фестиваль «Звезды белых ночей», ставший ежегодным. На нем вместе с отечественными звездами выступали зарубежные исполнители. С 1995 по 2008 год российский дирижер стал главным приглашенным дирижером Роттердамского филармонического оркестра. Рабочий график дирижера вмещал, кажется, невозможное: в день 1—3 концерта, постоянные перелеты, гастроли и руководство театром. Фото: URA.RU В 1998 году Гергиев основал Академию молодых певцов, ее возглавила сестра дирижера Лариса Гергиева. Это стало возможностью проявить себя для многих талантливых исполнителей. Мариинский театр под началом Валерия Гергиева за сезон начал выдавать до дюжины премьер, оркестр вышел на новый уровень. Были освоены не только новые оперные и балетные партитуры, но и обширный симфонический репертуар: все симфонии Бетховена, Чайковского, Брамса, Прокофьева, Шостаковича, Рахманинова, Стравинского и многих других композиторов. Среди проектов Гергиева, реализованных в Мариинском театре, — организация медиавещания, проведение online-трансляций концертов, создание звукозаписывающей студии. В 2009 году был создан бренд «Мариинский», под которым выпущено несколько десятков аудио- и видеодисков с симфониями и фортепианными концертами Чайковского и Шостаковича, оперы Вагнера, Массне, Доницетти и других, записи балетов Прокофьева «Ромео и Джульетта» и «Золушка» и опера «Игрок». Дальнейшие достижения В 2007 году Гергиев стал главным дирижером Лондонского симфонического оркестра. В 2010 году он возглавил факультет искусств СПбГУ. В 2015 году ушел из лондонского заведения, заняв аналогичную должность в Мюнхенском филармоническом оркестре. С оркестром Мариинского театра Гергиев участвовал в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году. Также он присутсвовал на церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи. В 2010 году он стал единственным представителем России, включенным в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. В 2013 году Гергиев за исполнение «Симфонических танцев» Сергея Рахманинова с Лондонским оркестром был номинирован на премию «Грэмми». В мае 2016 года оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в амфитеатре Пальмиры в Сирии, освобожденной армией правительства Сирии при поддержке российских военных. Фото: Владимир Андреев / URA.RU Это не первый гуманитарный концерт дирижера: в 2004 году он организовал цикл выступлений «Беслан. Во имя жизни» после страшных событий в Осетии. В 2008 году по мановению палочки Гергиева музыка звучала в полуразрушенном Цхинвале в память о погибших. Награды дирижера За свою музыкальную и общественную деятельность Валерия Гергиева отмечена тремя Государственными премиями Российской Федерации (1993, 1998, 2015), званиями народного артиста Российской Федерации (1996) и Героя Труда (2013), орденом Александра Невского (2016). Также он награжден высокими государственными наградами Армении, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Японии. Политическая позиция Гергиева В настоящее время Валерий Гергиев продолжает руководить Мариинским оркестром. Он никак не вмешивается в политику в 2022 году, хотя вся мировая общественность наседала на него после февральских событий. За это с ним разорвали контракты и отменили гастроли многие ведущие концертные залы Европы, Мюнхенский филармонический театр уволил его с должности. Фото: автор Илья Московец / URA.RU В октябре 2022 года маэстро исключили из Шведской королевской музыкальной академии из-за отказа осудить события на Украине. В этой организации россиянин имел членство с 2011 года. Однако и это не заставило Гергиева высказаться против РФ. Работа Гергиева на сегодня Гастрольный график дирижера расписан по часам. Он рекордсмен по количеству концертов. Как указано на его официальном сайте, Мариинский оркестр под руководством Валерия Гергиева дает до 760 концертов в сезон. В среднем это два-три концерта в день, которые иногда проходят не только в разных городах, но и разных странах. На сегодняшний день Валерий Гергиев руководит десятком фестивалей, несколькими театрами и оркестрами. В 2015 году появилась еще одна должность — главный дирижер Мюнхенского оркестра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиский дирижер Валерий Гергиев стал новым генеральным директором Большого театра в Москве. До этого он занимал пост главного дирижера в Маринском театре с 1988 года. URA.RU приводит биографию известного деятеля культуры. Валерий Абисалович Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве в осетинской семье. Отец Абисал Заурбекович был комбатом во время Великой Отечественной войны, мать Тамара Тимофеевна занималась воспитанием детей. Помимо сына в семье росли две дочки. Одна из них, Лариса, стала знаменитой пианисткой. Валерия Гергиева назвали в честь известного летчика-испытателя Валерия Чкалова. Детство мальчика прошло в городе Орджоникидзе (сейчас — Владикавказ — прим. URA.RU). С семи лет Валерий начал обучение в музыкальной школе по классу фортепиано и дирижирования, хотя его больше интересовал футбол. Тем не менее любовь к музыке возобладала, и вскоре мальчик стал лучшим учеником. Кроме того, в общеобразовательной школе Валерий успешно справлялся с математикой, принимал участие в олимпиадах. Окончив школу, Валерий Гергиев переехал в Ленинград, поступив в 1972 году в Ленинградскую консерваторию, в класс дирижирования Ильи Мусина. В 1976 году студент Гергиев победил на престижном Международном конкурсе дирижеров Герберта фон Караяна в Берлине и в том же году одержал победу на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве. Получив образование, Гергиев в 1977 году был принят в Кировский театр на должность ассистента главного режиссера Юрия Темирканова. И в следующем году впервые встал за пульт, продирижировав оперу Сергея Прокофьева «Война и мир». В 1981 году Гергиев возглавил Государственный симфонический оркестр Армении, а в 1988 году стал главным дирижером Мариинского театра. С его приходом появилась традиция проведения тематических фестивалей, приуроченных к юбилеям легендарных композиторов. В 90-е годы Мариинкский театр получил свое историческое название. Валерий Гергиев с оркестром начал активно гастролировать по миру по приглашению американского концертного агентства. За пять лет он выступил в Метрополитен-опере в США, в Королевской опере в Лондоне, в миланском Ла-Скала, блистал на сценах Берлина, Парижа, Рима. Про Мариинский театр узнал весь мир. В 1993 году Гергиев впервые провел фестиваль «Звезды белых ночей», ставший ежегодным. На нем вместе с отечественными звездами выступали зарубежные исполнители. С 1995 по 2008 год российский дирижер стал главным приглашенным дирижером Роттердамского филармонического оркестра. Рабочий график дирижера вмещал, кажется, невозможное: в день 1—3 концерта, постоянные перелеты, гастроли и руководство театром. В 1998 году Гергиев основал Академию молодых певцов, ее возглавила сестра дирижера Лариса Гергиева. Это стало возможностью проявить себя для многих талантливых исполнителей. Мариинский театр под началом Валерия Гергиева за сезон начал выдавать до дюжины премьер, оркестр вышел на новый уровень. Были освоены не только новые оперные и балетные партитуры, но и обширный симфонический репертуар: все симфонии Бетховена, Чайковского, Брамса, Прокофьева, Шостаковича, Рахманинова, Стравинского и многих других композиторов. Среди проектов Гергиева, реализованных в Мариинском театре, — организация медиавещания, проведение online-трансляций концертов, создание звукозаписывающей студии. В 2009 году был создан бренд «Мариинский», под которым выпущено несколько десятков аудио- и видеодисков с симфониями и фортепианными концертами Чайковского и Шостаковича, оперы Вагнера, Массне, Доницетти и других, записи балетов Прокофьева «Ромео и Джульетта» и «Золушка» и опера «Игрок». В 2007 году Гергиев стал главным дирижером Лондонского симфонического оркестра. В 2010 году он возглавил факультет искусств СПбГУ. В 2015 году ушел из лондонского заведения, заняв аналогичную должность в Мюнхенском филармоническом оркестре. С оркестром Мариинского театра Гергиев участвовал в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году. Также он присутсвовал на церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи. В 2010 году он стал единственным представителем России, включенным в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. В 2013 году Гергиев за исполнение «Симфонических танцев» Сергея Рахманинова с Лондонским оркестром был номинирован на премию «Грэмми». В мае 2016 года оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в амфитеатре Пальмиры в Сирии, освобожденной армией правительства Сирии при поддержке российских военных. Это не первый гуманитарный концерт дирижера: в 2004 году он организовал цикл выступлений «Беслан. Во имя жизни» после страшных событий в Осетии. В 2008 году по мановению палочки Гергиева музыка звучала в полуразрушенном Цхинвале в память о погибших. За свою музыкальную и общественную деятельность Валерия Гергиева отмечена тремя Государственными премиями Российской Федерации (1993, 1998, 2015), званиями народного артиста Российской Федерации (1996) и Героя Труда (2013), орденом Александра Невского (2016). Также он награжден высокими государственными наградами Армении, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Японии. В настоящее время Валерий Гергиев продолжает руководить Мариинским оркестром. Он никак не вмешивается в политику в 2022 году, хотя вся мировая общественность наседала на него после февральских событий. За это с ним разорвали контракты и отменили гастроли многие ведущие концертные залы Европы, Мюнхенский филармонический театр уволил его с должности. В октябре 2022 года маэстро исключили из Шведской королевской музыкальной академии из-за отказа осудить события на Украине. В этой организации россиянин имел членство с 2011 года. Однако и это не заставило Гергиева высказаться против РФ. Гастрольный график дирижера расписан по часам. Он рекордсмен по количеству концертов. Как указано на его официальном сайте, Мариинский оркестр под руководством Валерия Гергиева дает до 760 концертов в сезон. В среднем это два-три концерта в день, которые иногда проходят не только в разных городах, но и разных странах. На сегодняшний день Валерий Гергиев руководит десятком фестивалей, несколькими театрами и оркестрами. В 2015 году появилась еще одна должность — главный дирижер Мюнхенского оркестра.