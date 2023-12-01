Пожар на рынке «Садовод» увеличился почти вдвое

Пожар на рынке «Садовод» удалось локализовать
Пожар на вещевом рынке в Москве «Садовод» разросся до 600 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ, отмечая, что возгорание удалось локализовать.
«Площадь пожара на рынке „Садовод“ увеличилась до 600 квадратных метров», —
До этого в МЧС говорили, что оперативному тушению пожара мешает плотная застройка рынка. Возгорание на рынке «Садовод» в Москве произошло 1 декабря ближе к 12:00 (Мск).
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