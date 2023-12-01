Пожар на рынке «Садовод» увеличился почти вдвое

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Пожар на рынке «Садовод» удалось локализовать Фото:

Пожар на вещевом рынке в Москве «Садовод» разросся до 600 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ, отмечая, что возгорание удалось локализовать.

«Площадь пожара на рынке „Садовод“ увеличилась до 600 квадратных метров», — передает ведомство в своем telegram-канале. При этом отмечается, что пожар в настоящий момент удалось локализовать. Сейчас на место происшествия выдвигается мобильная лаборатория, для замера воздуха на соответствие норме.

До этого в МЧС говорили, что оперативному тушению пожара мешает плотная застройка рынка. Возгорание на рынке «Садовод» в Москве произошло 1 декабря ближе к 12:00 (Мск).

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар на вещевом рынке в Москве «Садовод» разросся до 600 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ, отмечая, что возгорание удалось локализовать. «Площадь пожара на рынке „Садовод“ увеличилась до 600 квадратных метров», — передает ведомство в своем telegram-канале. При этом отмечается, что пожар в настоящий момент удалось локализовать. Сейчас на место происшествия выдвигается мобильная лаборатория, для замера воздуха на соответствие норме. До этого в МЧС говорили, что оперативному тушению пожара мешает плотная застройка рынка. Возгорание на рынке «Садовод» в Москве произошло 1 декабря ближе к 12:00 (Мск).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...