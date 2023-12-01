Пожар на рынке «Садовод» увеличился почти вдвое

01 декабря 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Пожар на рынке «Садовод» удалось локализовать Фото: Денис Воронин / АГН Москва Пожар на вещевом рынке в Москве «Садовод» разросся до 600 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ, отмечая, что возгорание удалось локализовать. «Площадь пожара на рынке „Садовод“ увеличилась до 600 квадратных метров», — передает ведомство в своем telegram-канале. При этом отмечается, что пожар в настоящий момент удалось локализовать. Сейчас на место происшествия выдвигается мобильная лаборатория, для замера воздуха на соответствие норме. До этого в МЧС говорили, что оперативному тушению пожара мешает плотная застройка рынка. Возгорание на рынке «Садовод» в Москве произошло 1 декабря ближе к 12:00 (Мск).

Пожар на вещевом рынке в Москве «Садовод» разросся до 600 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ, отмечая, что возгорание удалось локализовать. «Площадь пожара на рынке „Садовод“ увеличилась до 600 квадратных метров», — передает ведомство в своем telegram-канале. При этом отмечается, что пожар в настоящий момент удалось локализовать. Сейчас на место происшествия выдвигается мобильная лаборатория, для замера воздуха на соответствие норме. До этого в МЧС говорили, что оперативному тушению пожара мешает плотная застройка рынка. Возгорание на рынке «Садовод» в Москве произошло 1 декабря ближе к 12:00 (Мск).