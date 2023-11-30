30 ноября 2023

В ЯНАО после снегопадов придут экстремальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В выходные 2 и 3 декабря ямальцев ожидают морозы Фото:

В ЯНАО после снегопадов придут морозы, уже 2 декабря столбик термометра начнет опускаться и 3 декабря достигнет отметки -30 градусов. Об этом сообщают специалисты сервиса погоды.

«В Салехарде ночью с 1 на 2 декабря температура воздуха составит от 22 до 25 градусов мороза, днем потеплеет до 14 градусов. Днем 3 декабря температура начнет понижаться и к ночи морозы достигнут 30 градусов», — сообщают специалисты сервиса Gismeteo.

В Надыме, Ноябрьске и Новом Уренгое днем 2 декабря температура воздуха будет колебаться от 15 до 25 градусов мороза. К ночи с 3 на 4 декабря столбик термометра опустится до 28-30 градусов ниже нуля. В остальных районах округа наблюдается схожая картина.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО несколько дней шел снег. В настоящее время дорожники расчищают улицы от последствий снегопада.

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В ЯНАО после снегопадов придут морозы, уже 2 декабря столбик термометра начнет опускаться и 3 декабря достигнет отметки -30 градусов. Об этом сообщают специалисты сервиса погоды. «В Салехарде ночью с 1 на 2 декабря температура воздуха составит от 22 до 25 градусов мороза, днем потеплеет до 14 градусов. Днем 3 декабря температура начнет понижаться и к ночи морозы достигнут 30 градусов», — сообщают специалисты сервиса Gismeteo. В Надыме, Ноябрьске и Новом Уренгое днем 2 декабря температура воздуха будет колебаться от 15 до 25 градусов мороза. К ночи с 3 на 4 декабря столбик термометра опустится до 28-30 градусов ниже нуля. В остальных районах округа наблюдается схожая картина. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО несколько дней шел снег. В настоящее время дорожники расчищают улицы от последствий снегопада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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