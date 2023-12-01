СК расследует дело семьи екатеринбуржцев, обманувших покупателей техники

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
СК расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере Фото:

Семейная пара из Екатеринбурга продолжительное время похищала деньги горожан под предлогом оплаты поставки бытовой техники, мобильных телефонов и других товаров. Следственный отдел СК России по Октябрьскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в ведомстве.

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области. Уточняется, что наказание за подобное преступление может достигать 10 лет лишения свободы.

По предварительным данным, женщина и ее супруг вместе с другими лицами похищали деньги горожан, обещая поставить им различную электронику. СК собирает и закрепляет доказательства по уголовному делу. Проводятся допросы потерпевших и свидетелей, а также изучаются финансовые документы.

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Семейная пара из Екатеринбурга продолжительное время похищала деньги горожан под предлогом оплаты поставки бытовой техники, мобильных телефонов и других товаров. Следственный отдел СК России по Октябрьскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в ведомстве. «Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области. Уточняется, что наказание за подобное преступление может достигать 10 лет лишения свободы. По предварительным данным, женщина и ее супруг вместе с другими лицами похищали деньги горожан, обещая поставить им различную электронику. СК собирает и закрепляет доказательства по уголовному делу. Проводятся допросы потерпевших и свидетелей, а также изучаются финансовые документы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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