СК расследует дело семьи екатеринбуржцев, обманувших покупателей техники

01 декабря 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

СК расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере Фото: Сергей Русанов © URA.RU Семейная пара из Екатеринбурга продолжительное время похищала деньги горожан под предлогом оплаты поставки бытовой техники, мобильных телефонов и других товаров. Следственный отдел СК России по Октябрьскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в ведомстве. «Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области. Уточняется, что наказание за подобное преступление может достигать 10 лет лишения свободы. По предварительным данным, женщина и ее супруг вместе с другими лицами похищали деньги горожан, обещая поставить им различную электронику. СК собирает и закрепляет доказательства по уголовному делу. Проводятся допросы потерпевших и свидетелей, а также изучаются финансовые документы.

Семейная пара из Екатеринбурга продолжительное время похищала деньги горожан под предлогом оплаты поставки бытовой техники, мобильных телефонов и других товаров. Следственный отдел СК России по Октябрьскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в ведомстве. «Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области. Уточняется, что наказание за подобное преступление может достигать 10 лет лишения свободы. По предварительным данным, женщина и ее супруг вместе с другими лицами похищали деньги горожан, обещая поставить им различную электронику. СК собирает и закрепляет доказательства по уголовному делу. Проводятся допросы потерпевших и свидетелей, а также изучаются финансовые документы.