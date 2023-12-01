Китай призвали активней открывать производства в России

Китайским производителям стоит активней открывать свои представительства в российских регионах. К более плотному сотрудничеству призвал уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Хочу подчеркнуть, что локализация выгоднее, чем экспорт готовых автомобилей, и нужно стимулировать инвестиции именно в производство на территории России», — приводят слова Бориса Титова «Ридус». Он призвал активно вкладываться в производство китайских автомобилей в регионах России.
Борис Титов привел в пример завод Haval, который на сегодня является лидером продаж китайских автомобилей. Автомобили этой марки стали первыми, произведенными в России.
Автомобили марки Haval, произведенные на автозаводе в Тульской области, попали под программу льготного автокредитования в России. По ее условиям, автомобили могут приобрести медработники, учителя, а также участники специальной военной операции и члены их семей.
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