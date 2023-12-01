Китай призвали активней открывать производства в России

02 декабря 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

Борис Титов призвал открывать производство автомобилей в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Китайским производителям стоит активней открывать свои представительства в российских регионах. К более плотному сотрудничеству призвал уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Хочу подчеркнуть, что локализация выгоднее, чем экспорт готовых автомобилей, и нужно стимулировать инвестиции именно в производство на территории России», — приводят слова Бориса Титова «Ридус». Он призвал активно вкладываться в производство китайских автомобилей в регионах России. Борис Титов привел в пример завод Haval, который на сегодня является лидером продаж китайских автомобилей. Автомобили этой марки стали первыми, произведенными в России. Автомобили марки Haval, произведенные на автозаводе в Тульской области, попали под программу льготного автокредитования в России. По ее условиям, автомобили могут приобрести медработники, учителя, а также участники специальной военной операции и члены их семей.

Китайским производителям стоит активней открывать свои представительства в российских регионах. К более плотному сотрудничеству призвал уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Хочу подчеркнуть, что локализация выгоднее, чем экспорт готовых автомобилей, и нужно стимулировать инвестиции именно в производство на территории России», — приводят слова Бориса Титова «Ридус». Он призвал активно вкладываться в производство китайских автомобилей в регионах России. Борис Титов привел в пример завод Haval, который на сегодня является лидером продаж китайских автомобилей. Автомобили этой марки стали первыми, произведенными в России. Автомобили марки Haval, произведенные на автозаводе в Тульской области, попали под программу льготного автокредитования в России. По ее условиям, автомобили могут приобрести медработники, учителя, а также участники специальной военной операции и члены их семей.