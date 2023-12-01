01 декабря 2023

Китай призвали активней открывать производства в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд Партии Роста. Москва, титов борис
Борис Титов призвал открывать производство автомобилей в регионах Фото:

Китайским производителям стоит активней открывать свои представительства в российских регионах. К более плотному сотрудничеству призвал уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Хочу подчеркнуть, что локализация выгоднее, чем экспорт готовых автомобилей, и нужно стимулировать инвестиции именно в производство на территории России», — приводят слова Бориса Титова «Ридус». Он призвал активно вкладываться в производство китайских автомобилей в регионах России.

Борис Титов привел в пример завод Haval, который на сегодня является лидером продаж китайских автомобилей. Автомобили этой марки стали первыми, произведенными в России.

Автомобили марки Haval, произведенные на автозаводе в Тульской области, попали под программу льготного автокредитования в России. По ее условиям, автомобили могут приобрести медработники, учителя, а также участники специальной военной операции и члены их семей.

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Китайским производителям стоит активней открывать свои представительства в российских регионах. К более плотному сотрудничеству призвал уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Хочу подчеркнуть, что локализация выгоднее, чем экспорт готовых автомобилей, и нужно стимулировать инвестиции именно в производство на территории России», — приводят слова Бориса Титова «Ридус». Он призвал активно вкладываться в производство китайских автомобилей в регионах России. Борис Титов привел в пример завод Haval, который на сегодня является лидером продаж китайских автомобилей. Автомобили этой марки стали первыми, произведенными в России. Автомобили марки Haval, произведенные на автозаводе в Тульской области, попали под программу льготного автокредитования в России. По ее условиям, автомобили могут приобрести медработники, учителя, а также участники специальной военной операции и члены их семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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