01 декабря 2023

Украина потеряла миллионы евро из-за протеста перевозчиков в Польше

GW: Киев потерял 400 миллионов евро из-за протеста польских перевозчиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Протест перевозчиков длится уже четвертую неделю Фото:

Более 400 миллионов евро потеряла Украина из-за протеста польских перевозчиков, которые заблокировали КПП на границе. Об этом сообщает польский обозреватель Gazeta Wyborcza Петр Козловский.

«Из-за протестов многие комплектующие не доходят до Украины. Финансовые потери также измеримы, они уже могли составить более 400 миллионов евро», — говорится в материале. Отмечается, что 12 украинских общественных организаций обращаются к польским властям, чтобы найти компромисс.

Польские перевозчики требуют, чтобы вернулась старая система торговли. По ней украинцы должны были получать специальные разрешения на рынке Евросоюза, как это было до начала спецоперации. «После либерализации торговли украинцы стали преобладать на транспортном рынке. При этом Польша дала свое согласие на правила, введенные Евросоюзом. Теперь она не очень понимает, что делать, и возлагает вину на ЕС и Украину. Тупиковая ситуация продолжается», — подчеркнул автор.

Козловский отметил, что некоторые поставки беспрепятственно пересекают границу. Однако есть целый ряд комплектующих, которые не соответствуют критериям. Из-за этого грузовики простаивают в очередях. При этом большинство поляков поддерживает протест отечественных перевозчиков, пишет RT.

Варшава также хочет, чтобы Киев отменил регистрацию фур, которые возвращаются в ЕС без груза. Такие требования выдвигают польские перевозчики, которые устроили протест.

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Более 400 миллионов евро потеряла Украина из-за протеста польских перевозчиков, которые заблокировали КПП на границе. Об этом сообщает польский обозреватель Gazeta Wyborcza Петр Козловский. «Из-за протестов многие комплектующие не доходят до Украины. Финансовые потери также измеримы, они уже могли составить более 400 миллионов евро», — говорится в материале. Отмечается, что 12 украинских общественных организаций обращаются к польским властям, чтобы найти компромисс. Польские перевозчики требуют, чтобы вернулась старая система торговли. По ней украинцы должны были получать специальные разрешения на рынке Евросоюза, как это было до начала спецоперации. «После либерализации торговли украинцы стали преобладать на транспортном рынке. При этом Польша дала свое согласие на правила, введенные Евросоюзом. Теперь она не очень понимает, что делать, и возлагает вину на ЕС и Украину. Тупиковая ситуация продолжается», — подчеркнул автор. Козловский отметил, что некоторые поставки беспрепятственно пересекают границу. Однако есть целый ряд комплектующих, которые не соответствуют критериям. Из-за этого грузовики простаивают в очередях. При этом большинство поляков поддерживает протест отечественных перевозчиков, пишет RT. Варшава также хочет, чтобы Киев отменил регистрацию фур, которые возвращаются в ЕС без груза. Такие требования выдвигают польские перевозчики, которые устроили протест.
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