18 октября 2023

Мэрия Первоуральска ищет подрядчика на капремонт водопровода

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
Начальная цена заказа составила более 162 млн рублей Фото:

Администрация Первоуральска начала поиски подрядчика на проведение капитального ремонта водопровода. Начальную цену мэрия установила в 162,8 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

«Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства. Тендер размещен 18 октября 2023 года. Определение поставщика намечено на 27 октября. Начальная цена: 162 800 410 рублей», — следует из документа. Работы начнутся уже 1 мая 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что на Нижне-Сергинском водоводе 18 октября произошла крупная авария, после чего жители Первоуральска остались без воды. На место ЧП приехали глава города Игорь Кабец и руководитель водоканала Артур Гузаиров. Учащихся школ, в которые была прекращена подача воды, переведут на дистанционное обучение.

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Администрация Первоуральска начала поиски подрядчика на проведение капитального ремонта водопровода. Начальную цену мэрия установила в 162,8 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. «Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства. Тендер размещен 18 октября 2023 года. Определение поставщика намечено на 27 октября. Начальная цена: 162 800 410 рублей», — следует из документа. Работы начнутся уже 1 мая 2024 года. Ранее URA.RU писало, что на Нижне-Сергинском водоводе 18 октября произошла крупная авария, после чего жители Первоуральска остались без воды. На место ЧП приехали глава города Игорь Кабец и руководитель водоканала Артур Гузаиров. Учащихся школ, в которые была прекращена подача воды, переведут на дистанционное обучение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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