01 декабря 2023

Курганский сенатор Муратов решил, за кого хочет голосовать на выборах

Сенатор Муратов: на выборах в 2024 году я проголосую за Путина и Шумкова
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, муратов сергей
Сергей Муратов определился, за кого проголосует в 2024 году Фото:

Сенатор Сергей Муратов на предстоящих выборах будет голосовать за президента РФ Владимира Путина и губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом он заявил во время конференции курганского реготделения партии «Единая Россия». На месте событий побывал корреспондент URA.RU.

«Я для себя уже определился. Я бы хотел отдать свой голос за действующего президента России Владимира Путина. <…> И я бы хотел проголосовать за действующего губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — сказал Сергей Муратов, передает корреспондент информационного агентства.

Выборы президента РФ пройдут в середине марта следующего года. После этого населению Курганской области предстоит выбрать губернатора. Срок полномочий Шумкова истекает в 2024 году.

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Сенатор Сергей Муратов на предстоящих выборах будет голосовать за президента РФ Владимира Путина и губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом он заявил во время конференции курганского реготделения партии «Единая Россия». На месте событий побывал корреспондент URA.RU. «Я для себя уже определился. Я бы хотел отдать свой голос за действующего президента России Владимира Путина. <…> И я бы хотел проголосовать за действующего губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — сказал Сергей Муратов, передает корреспондент информационного агентства. Выборы президента РФ пройдут в середине марта следующего года. После этого населению Курганской области предстоит выбрать губернатора. Срок полномочий Шумкова истекает в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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