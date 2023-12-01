Курганский сенатор Муратов решил, за кого хочет голосовать на выборах

Сенатор Муратов: на выборах в 2024 году я проголосую за Путина и Шумкова

02 декабря 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Сергей Муратов определился, за кого проголосует в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор Сергей Муратов на предстоящих выборах будет голосовать за президента РФ Владимира Путина и губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом он заявил во время конференции курганского реготделения партии «Единая Россия». На месте событий побывал корреспондент URA.RU. «Я для себя уже определился. Я бы хотел отдать свой голос за действующего президента России Владимира Путина. <…> И я бы хотел проголосовать за действующего губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — сказал Сергей Муратов, передает корреспондент информационного агентства. Выборы президента РФ пройдут в середине марта следующего года. После этого населению Курганской области предстоит выбрать губернатора. Срок полномочий Шумкова истекает в 2024 году.

Сенатор Сергей Муратов на предстоящих выборах будет голосовать за президента РФ Владимира Путина и губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом он заявил во время конференции курганского реготделения партии «Единая Россия». На месте событий побывал корреспондент URA.RU. «Я для себя уже определился. Я бы хотел отдать свой голос за действующего президента России Владимира Путина. <…> И я бы хотел проголосовать за действующего губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — сказал Сергей Муратов, передает корреспондент информационного агентства. Выборы президента РФ пройдут в середине марта следующего года. После этого населению Курганской области предстоит выбрать губернатора. Срок полномочий Шумкова истекает в 2024 году.