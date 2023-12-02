Общество Челябинцы потребовали проверить Тинькова на экстремизм Mash: Генпрокуратура РФ проверит Тинькова на предмет разжигания ненависти 02 декабря 2023 в 16:04 Размер текста - 17 + Морозов требует проверить Тинькова на разжигание ненависти к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Активисты религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст» (Челябинская область) потребовали Генпрокуратуру РФ проверить бизнесмена Олега Тинькова на экстремизм. Причиной стал недавний пост в соцсети, где Тиньков называет себя борцом за правду, сообщает telegram-канал Mash. «Генпрокуратура РФ проверит Олега Тинькова по экстремистской 282-й статье УК РФ — на предмет разжигания ненависти в отношении России. <…> По нашей информации, жалобу на бизнесмена написали активисты из религиозной группы „Братство Морозов — Златоуст“», — указано в сообщении в telegram-канале. Причиной обращения стал недавний пост Тинькова, размещенный в запрещенной в России социальной сети. Бизнесмен называется себя борцом за правду и ставит в пример другим. В своем посте Тиньков возбуждает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей, уверены представители «Братство Морозов — Златоуст». Редакция URA.RU направила запрос в религиозную группу «Братство Морозов — Златоуст». На момент опубликования новости ответ не поступил. Активисты религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст» (Челябинская область) потребовали Генпрокуратуру РФ проверить бизнесмена Олега Тинькова на экстремизм. Причиной стал недавний пост в соцсети, где Тиньков называет себя борцом за правду, сообщает telegram-канал Mash. «Генпрокуратура РФ проверит Олега Тинькова по экстремистской 282-й статье УК РФ — на предмет разжигания ненависти в отношении России. <…> По нашей информации, жалобу на бизнесмена написали активисты из религиозной группы „Братство Морозов — Златоуст“», — указано в сообщении в telegram-канале. Причиной обращения стал недавний пост Тинькова, размещенный в запрещенной в России социальной сети. Бизнесмен называется себя борцом за правду и ставит в пример другим. В своем посте Тиньков возбуждает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей, уверены представители «Братство Морозов — Златоуст». Редакция URA.RU направила запрос в религиозную группу «Братство Морозов — Златоуст». На момент опубликования новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям