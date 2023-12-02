Челябинцы потребовали проверить Тинькова на экстремизм

Mash: Генпрокуратура РФ проверит Тинькова на предмет разжигания ненависти
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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, тиньков олег
Морозов требует проверить Тинькова на разжигание ненависти к России Фото:

Активисты религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст» (Челябинская область) потребовали Генпрокуратуру РФ проверить бизнесмена Олега Тинькова на экстремизм. Причиной стал недавний пост в соцсети, где Тиньков называет себя борцом за правду, сообщает telegram-канал Mash.

«Генпрокуратура РФ проверит Олега Тинькова по экстремистской 282-й статье УК РФ — на предмет разжигания ненависти в отношении России. <…> По нашей информации, жалобу на бизнесмена написали активисты из религиозной группы „Братство Морозов — Златоуст“», — указано в сообщении в telegram-канале.

Причиной обращения стал недавний пост Тинькова, размещенный в запрещенной в России социальной сети. Бизнесмен называется себя борцом за правду и ставит в пример другим. В своем посте Тиньков возбуждает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей, уверены представители «Братство Морозов — Златоуст».

Редакция URA.RU направила запрос в религиозную группу «Братство Морозов — Златоуст». На момент опубликования новости ответ не поступил.

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Активисты религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст» (Челябинская область) потребовали Генпрокуратуру РФ проверить бизнесмена Олега Тинькова на экстремизм. Причиной стал недавний пост в соцсети, где Тиньков называет себя борцом за правду, сообщает telegram-канал Mash. «Генпрокуратура РФ проверит Олега Тинькова по экстремистской 282-й статье УК РФ — на предмет разжигания ненависти в отношении России. <…> По нашей информации, жалобу на бизнесмена написали активисты из религиозной группы „Братство Морозов — Златоуст“», — указано в сообщении в telegram-канале. Причиной обращения стал недавний пост Тинькова, размещенный в запрещенной в России социальной сети. Бизнесмен называется себя борцом за правду и ставит в пример другим. В своем посте Тиньков возбуждает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей, уверены представители «Братство Морозов — Златоуст». Редакция URA.RU направила запрос в религиозную группу «Братство Морозов — Златоуст». На момент опубликования новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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