Украина призналась в убытках из-за польских протестов

Министр Свириденко: экспорт с Украины сократился из-за блокады границы Польши

02 декабря 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за блокады границы польскими перевозчиками экспорт с Украины снизился примерно на 40%. На некоторых контрольных пунктах он сократился вдвое, сообщила украинский министр экономики Юлия Свириденко. «По данным Гостаможслужбы, в ноябре объемы экспорта украинской продукции составили 9,2 млн тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тысяч тонн. Основной объем экспорта проходил через границу с Польшей — 282 тысячи тонн. И этот объем на 40% меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики», — отметила Юлия Свириденко, передает украинское издание «Зеркало недели». Министр подчеркнула, что на некоторых пропускных пунктах экспорт «почти замер» или сократился вдвое. Свириденко утверждает, что Киев проводит активную работу, чтобы стабилизировать ситуацию. Протесты в Польше длятся с ноября. Перевозчики заявляют, что теряют деньги из-за конкурентов из Украины, которые предлагают более низкие цены и перевозят товары внутри Европейского союза. В Варшаве хотят, чтобы Киев отменил регистрацию фур, которые возвращаются в ЕС без груза. Протестовать водители намерены до февраля 2024 года. По данным издания Gazeta Wyborcza, из-за блокады Украина уже потеряла более 400 миллионов евро.

Из-за блокады границы польскими перевозчиками экспорт с Украины снизился примерно на 40%. На некоторых контрольных пунктах он сократился вдвое, сообщила украинский министр экономики Юлия Свириденко. «По данным Гостаможслужбы, в ноябре объемы экспорта украинской продукции составили 9,2 млн тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тысяч тонн. Основной объем экспорта проходил через границу с Польшей — 282 тысячи тонн. И этот объем на 40% меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики», — отметила Юлия Свириденко, передает украинское издание «Зеркало недели». Министр подчеркнула, что на некоторых пропускных пунктах экспорт «почти замер» или сократился вдвое. Свириденко утверждает, что Киев проводит активную работу, чтобы стабилизировать ситуацию. Протесты в Польше длятся с ноября. Перевозчики заявляют, что теряют деньги из-за конкурентов из Украины, которые предлагают более низкие цены и перевозят товары внутри Европейского союза. В Варшаве хотят, чтобы Киев отменил регистрацию фур, которые возвращаются в ЕС без груза. Протестовать водители намерены до февраля 2024 года. По данным издания Gazeta Wyborcza, из-за блокады Украина уже потеряла более 400 миллионов евро.