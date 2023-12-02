В массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли три человека

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На месте аварии работают спецслужбы Фото:

В Пермском крае в результате ДТП с участием грузовика и двух легковых машин погибли три человека. Инцидент произошел на трассе Пермь — Екатеринбург, рассказал URA.RU источник в силовых структурах региона.

«Машины столкнулись на пермской трассе возле поселка Шадейка. В ДТП пострадали КамАЗ, ВАЗ-2114 и Daewoo Nexia. Двое мужчин и подросток из Daewoo погибли. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб», — пояснил источник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт ДТП, пообещав прокомментировать аварию позже.

Обновлено в 19:18

В полиции уточнили, что ДТП произошло 2 декабря примерно в 15:50. По предварительным данным, на 77-м километре трассы водитель Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КамАЗом. В результате погибли водитель и два пассажира легковой машины, в том числе несовершеннолетний. Водитель большегруза также был травмирован. По факту случившегося проводится проверка.

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В Пермском крае в результате ДТП с участием грузовика и двух легковых машин погибли три человека. Инцидент произошел на трассе Пермь — Екатеринбург, рассказал URA.RU источник в силовых структурах региона. «Машины столкнулись на пермской трассе возле поселка Шадейка. В ДТП пострадали КамАЗ, ВАЗ-2114 и Daewoo Nexia. Двое мужчин и подросток из Daewoo погибли. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб», — пояснил источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт ДТП, пообещав прокомментировать аварию позже. Обновлено в 19:18 В полиции уточнили, что ДТП произошло 2 декабря примерно в 15:50. По предварительным данным, на 77-м километре трассы водитель Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КамАЗом. В результате погибли водитель и два пассажира легковой машины, в том числе несовершеннолетний. Водитель большегруза также был травмирован. По факту случившегося проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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