Кличко обвинил Зеленского в уничтожении независимых институтов на Украине

02 декабря 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко заявил, что Украина движется к власти в руках одного человека, намекая на Владимира Зеленского, передает Spiegel Фото: Официальный портал Киева Глава Киева Виталий Кличко заявил, что Украина движется по пути авторитаризма, где все зависит от настроения одного человека, намекая на текущего президента страны Владимира Зеленского. Он отметил разрушение независимых институтов в стране со стороны текущей власти. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. «Но за полтора года с начала конфликта с Россией, между Киевом и президентом Украины Владимиром Зеленским не было ни одной встречи или телефонного разговора. В какой-то момент мы придем к состоянию, где все зависит от настроения одного человека», — приводят немецкие журналисты слова Виталия Кличко. Он отметил, что Украина не может преодолеть свои политические разногласия, несмотря на военный конфликт. Сейчас в стране остается только один независимый институт, который подвергается нападкам со стороны властей, подытожил Кличко. Виталий Кличко также признавал провал украинского контрнаступления, которое поддерживает Зеленский. О тупике в борьбе с РФ говорил и главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Последнего пророчат на пост президента страны, и в настоящий момент отмечается разногласие между ним и текущим главой Украины.

Глава Киева Виталий Кличко заявил, что Украина движется по пути авторитаризма, где все зависит от настроения одного человека, намекая на текущего президента страны Владимира Зеленского. Он отметил разрушение независимых институтов в стране со стороны текущей власти. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. «Но за полтора года с начала конфликта с Россией, между Киевом и президентом Украины Владимиром Зеленским не было ни одной встречи или телефонного разговора. В какой-то момент мы придем к состоянию, где все зависит от настроения одного человека», — приводят немецкие журналисты слова Виталия Кличко. Он отметил, что Украина не может преодолеть свои политические разногласия, несмотря на военный конфликт. Сейчас в стране остается только один независимый институт, который подвергается нападкам со стороны властей, подытожил Кличко. Виталий Кличко также признавал провал украинского контрнаступления, которое поддерживает Зеленский. О тупике в борьбе с РФ говорил и главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Последнего пророчат на пост президента страны, и в настоящий момент отмечается разногласие между ним и текущим главой Украины.