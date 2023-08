NYT: ВСУ все еще борются с последствиями действий Суровикина

Битва за Бахмут под руководством Суровикина дала ВС РФ шанс создать оборону Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают бороться с последствиями действий российского генерала Сергея Суровикина. Битва за Бахмут дала шанс создать оборону из мин и траншей, оказавшихся проблемой для украинского контрнаступления. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «Длительная битва за Бахмут дала ВС РФ, находившимся под руководством Суровикина, шанс привлечь мобилизованный персонал и создать оборону — „линию Суровикина“. Стена мин, траншей и других укреплений оказалась проблемой для украинского контрнаступления», — отмечается в статье, опубликованной в The New York Times . Усилия, которые генерал Суровикин предпринял в последующие месяцы, изменили ход конфликта, уверен автор материала. Ранее Суровикин был освобожден от должности командующего ВКС России. Он добился важных успехов на СВО и получит не менее ответственную должность. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин.

