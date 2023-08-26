26 августа 2023

NYT: ВСУ все еще борются с последствиями действий Суровикина

© Служба новостей «URA.RU»
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Суровикин Сергей, суровикин сергей
Битва за Бахмут под руководством Суровикина дала ВС РФ шанс создать оборону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают бороться с последствиями действий российского генерала Сергея Суровикина. Битва за Бахмут дала шанс создать оборону из мин и траншей, оказавшихся проблемой для украинского контрнаступления. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

«Длительная битва за Бахмут дала ВС РФ, находившимся под руководством Суровикина, шанс привлечь мобилизованный персонал и создать оборону — „линию Суровикина“. Стена мин, траншей и других укреплений оказалась проблемой для украинского контрнаступления», — отмечается в статье, опубликованной в The New York Times. Усилия, которые генерал Суровикин предпринял в последующие месяцы, изменили ход конфликта, уверен автор материала.

Ранее Суровикин был освобожден от должности командующего ВКС России. Он добился важных успехов на СВО и получит не менее ответственную должность. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают бороться с последствиями действий российского генерала Сергея Суровикина. Битва за Бахмут дала шанс создать оборону из мин и траншей, оказавшихся проблемой для украинского контрнаступления. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «Длительная битва за Бахмут дала ВС РФ, находившимся под руководством Суровикина, шанс привлечь мобилизованный персонал и создать оборону — „линию Суровикина“. Стена мин, траншей и других укреплений оказалась проблемой для украинского контрнаступления», — отмечается в статье, опубликованной в The New York Times. Усилия, которые генерал Суровикин предпринял в последующие месяцы, изменили ход конфликта, уверен автор материала. Ранее Суровикин был освобожден от должности командующего ВКС России. Он добился важных успехов на СВО и получит не менее ответственную должность. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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