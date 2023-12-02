Костомаров назвал условие, при котором вернется на лед

Костомаров готов вернуться на лед, если у него получится восстановить навыки

02 декабря 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров не теряет надежду вернуться на лед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Российский олимпийский фигурист Роман Костомаров готов вернуться на профессиональный лед только в том случае, если поймет, что у него получилось восстановить навыки. Об этом он рассказал в интервью журналистам на Международной выставке-форуме «Россия». «Если я появлюсь в каком-то из шоу на коньках, хочу, чтобы у меня что-то получалось. Я тренируюсь. Выкатиться медведем на лед не хотелось бы», — рассказал Роман Костомаров в беседе с авторами издания «Спорт-Экспресс». Он признался, что у него в любом случае не получится кататься на коньках как прежде. После ампутации он лишился важных частей тела, необходимых для профессионального фигурного катания. В январе этого года Роман Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии. Болезнь протекала в тяжелой форме и из-за осложнений ему вынуждены были ампутировать конечности, так как они были подвержены некрозу. Уже после выписки из больницы, спортсмен рассказал, что вера и любовь семьи помогли ему вернуться к жизни. Сейчас Роман Костомаров восстанавливается и конечности ему заменили протезы, сообщает «Национальная служба новостей». Он намерен вернуться в спорт, передает RT.

Российский олимпийский фигурист Роман Костомаров готов вернуться на профессиональный лед только в том случае, если поймет, что у него получилось восстановить навыки. Об этом он рассказал в интервью журналистам на Международной выставке-форуме «Россия». «Если я появлюсь в каком-то из шоу на коньках, хочу, чтобы у меня что-то получалось. Я тренируюсь. Выкатиться медведем на лед не хотелось бы», — рассказал Роман Костомаров в беседе с авторами издания «Спорт-Экспресс». Он признался, что у него в любом случае не получится кататься на коньках как прежде. После ампутации он лишился важных частей тела, необходимых для профессионального фигурного катания. В январе этого года Роман Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии. Болезнь протекала в тяжелой форме и из-за осложнений ему вынуждены были ампутировать конечности, так как они были подвержены некрозу. Уже после выписки из больницы, спортсмен рассказал, что вера и любовь семьи помогли ему вернуться к жизни. Сейчас Роман Костомаров восстанавливается и конечности ему заменили протезы, сообщает «Национальная служба новостей». Он намерен вернуться в спорт, передает RT.