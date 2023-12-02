Костомаров назвал условие, при котором вернется на лед

Костомаров готов вернуться на лед, если у него получится восстановить навыки
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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Роман Костомаров не теряет надежду вернуться на лед Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Российский олимпийский фигурист Роман Костомаров готов вернуться на профессиональный лед только в том случае, если поймет, что у него получилось восстановить навыки. Об этом он рассказал в интервью журналистам на Международной выставке-форуме «Россия».

«Если я появлюсь в каком-то из шоу на коньках, хочу, чтобы у меня что-то получалось. Я тренируюсь. Выкатиться медведем на лед не хотелось бы», — рассказал Роман Костомаров в беседе с авторами издания «Спорт-Экспресс». Он признался, что у него в любом случае не получится кататься на коньках как прежде. После ампутации он лишился важных частей тела, необходимых для профессионального фигурного катания.

В январе этого года Роман Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии. Болезнь протекала в тяжелой форме и из-за осложнений ему вынуждены были ампутировать конечности, так как они были подвержены некрозу. Уже после выписки из больницы, спортсмен рассказал, что вера и любовь семьи помогли ему вернуться к жизни. Сейчас Роман Костомаров восстанавливается и конечности ему заменили протезы, сообщает «Национальная служба новостей». Он намерен вернуться в спорт, передает RT.

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Российский олимпийский фигурист Роман Костомаров готов вернуться на профессиональный лед только в том случае, если поймет, что у него получилось восстановить навыки. Об этом он рассказал в интервью журналистам на Международной выставке-форуме «Россия». «Если я появлюсь в каком-то из шоу на коньках, хочу, чтобы у меня что-то получалось. Я тренируюсь. Выкатиться медведем на лед не хотелось бы», — рассказал Роман Костомаров в беседе с авторами издания «Спорт-Экспресс». Он признался, что у него в любом случае не получится кататься на коньках как прежде. После ампутации он лишился важных частей тела, необходимых для профессионального фигурного катания. В январе этого года Роман Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии. Болезнь протекала в тяжелой форме и из-за осложнений ему вынуждены были ампутировать конечности, так как они были подвержены некрозу. Уже после выписки из больницы, спортсмен рассказал, что вера и любовь семьи помогли ему вернуться к жизни. Сейчас Роман Костомаров восстанавливается и конечности ему заменили протезы, сообщает «Национальная служба новостей». Он намерен вернуться в спорт, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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