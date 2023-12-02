Нетаньяху: Ливану грозит уничтожение из-за эскалации со стороны «Хезболлах»

Ливан будет уничтожен, если «Хезболлах» пойдет на обострение вблизи границ с Израилем. С предостережением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Мы постоянно действуем на севере против усилий „Хезболлах“ направленных против нас. Мы уничтожаем террористические отряды, оттесняем их дальше от границы, уничтожаем боеприпасы. <…> Если „Хезболлах“ совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими руками», — выступил с заявлением Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что его страна может сделать в столице Ливана Бейруте то же, что сейчас делает с сектором Газа. Также предупреждая, что группировка «Хезболла» совершает ошибку, втягивая Ливан в войну. Со стороны ливанской группировки ее лидер Хасан Насрулла говорил о высоком риске крупной войны с Израилем еще 8 октября. При этом «Хезболла» готова вступить в палестино-израильский конфликт только в том случае, если палестинское движение ХАМАС окажется на грани краха.
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