02 декабря 2023

Нетаньяху: Ливану грозит уничтожение из-за эскалации со стороны «Хезболлах»

© Служба новостей «URA.RU»
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Биньямин Нетаньяху предостерегает Ливан от конфликта Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ливан будет уничтожен, если «Хезболлах» пойдет на обострение вблизи границ с Израилем. С предостережением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы постоянно действуем на севере против усилий „Хезболлах“ направленных против нас. Мы уничтожаем террористические отряды, оттесняем их дальше от границы, уничтожаем боеприпасы. <…> Если „Хезболлах“ совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими руками», — выступил с заявлением Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что его страна может сделать в столице Ливана Бейруте то же, что сейчас делает с сектором Газа. Также предупреждая, что группировка «Хезболла» совершает ошибку, втягивая Ливан в войну. Со стороны ливанской группировки ее лидер Хасан Насрулла говорил о высоком риске крупной войны с Израилем еще 8 октября. При этом «Хезболла» готова вступить в палестино-израильский конфликт только в том случае, если палестинское движение ХАМАС окажется на грани краха.

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Ливан будет уничтожен, если «Хезболлах» пойдет на обострение вблизи границ с Израилем. С предостережением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы постоянно действуем на севере против усилий „Хезболлах“ направленных против нас. Мы уничтожаем террористические отряды, оттесняем их дальше от границы, уничтожаем боеприпасы. <…> Если „Хезболлах“ совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими руками», — выступил с заявлением Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что его страна может сделать в столице Ливана Бейруте то же, что сейчас делает с сектором Газа. Также предупреждая, что группировка «Хезболла» совершает ошибку, втягивая Ливан в войну. Со стороны ливанской группировки ее лидер Хасан Насрулла говорил о высоком риске крупной войны с Израилем еще 8 октября. При этом «Хезболла» готова вступить в палестино-израильский конфликт только в том случае, если палестинское движение ХАМАС окажется на грани краха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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