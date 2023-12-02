Генерал ВСУ пообещал Европе и США проблемы, если они прекратят поддержку Киева

03 декабря 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Украинский генерал прогнозирует проблемы для Запада из-за отказа помогать Киеву Фото: Министерство обороны Великобритании США и страны Европы ждут проблемы, если Запад перестанет оказывать поддержку Киева. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров. «Если мы не сможем выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны, у моей страны, у нашего населения. Проблемы будут и у Европы, и у США», — сказал Назаров интервью CNN. Он также отметил, что заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте спровоцировало тревогу среди стран Запад, пишут argumenti.ru. При этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинский генерал сказал правду о патовой ситуации на фронте. Ранее Сенат США предложил сократить объем финансовой помощи Украине до 4,5 млрд долларов на 2024 год. Белый дом просил согласовать помощь в размере 24 млрд долларов.

США и страны Европы ждут проблемы, если Запад перестанет оказывать поддержку Киева. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров. «Если мы не сможем выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны, у моей страны, у нашего населения. Проблемы будут и у Европы, и у США», — сказал Назаров интервью CNN. Он также отметил, что заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте спровоцировало тревогу среди стран Запад, пишут argumenti.ru. При этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинский генерал сказал правду о патовой ситуации на фронте. Ранее Сенат США предложил сократить объем финансовой помощи Украине до 4,5 млрд долларов на 2024 год. Белый дом просил согласовать помощь в размере 24 млрд долларов.