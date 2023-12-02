02 декабря 2023

Генерал ВСУ пообещал Европе и США проблемы, если они прекратят поддержку Киева

© Служба новостей «URA.RU»
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу, stock
Украинский генерал прогнозирует проблемы для Запада из-за отказа помогать Киеву Фото:

США и страны Европы ждут проблемы, если Запад перестанет оказывать поддержку Киева. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров.

«Если мы не сможем выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны, у моей страны, у нашего населения. Проблемы будут и у Европы, и у США», — сказал Назаров интервью CNN.

Он также отметил, что заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте спровоцировало тревогу среди стран Запад, пишут argumenti.ru. При этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинский генерал сказал правду о патовой ситуации на фронте.

Ранее Сенат США предложил сократить объем финансовой помощи Украине до 4,5 млрд долларов на 2024 год. Белый дом просил согласовать помощь в размере 24 млрд долларов.

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США и страны Европы ждут проблемы, если Запад перестанет оказывать поддержку Киева. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров. «Если мы не сможем выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны, у моей страны, у нашего населения. Проблемы будут и у Европы, и у США», — сказал Назаров интервью CNN. Он также отметил, что заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте спровоцировало тревогу среди стран Запад, пишут argumenti.ru. При этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинский генерал сказал правду о патовой ситуации на фронте. Ранее Сенат США предложил сократить объем финансовой помощи Украине до 4,5 млрд долларов на 2024 год. Белый дом просил согласовать помощь в размере 24 млрд долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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