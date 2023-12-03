Украинцы потребовали от Зеленского мобилизовать чиновников

03 декабря 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Украинцы выступили за отправку чиновников на фронт Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы потребовали у президента Украины Владимира Зеленского подвергнуть мобилизации народных депутатов и чиновников. Соответствующая петиция, автором которой является депутат Верховной Рады Александр Дубинский, опубликована на официальном сайте украинского лидера. «Украинцы выступают за мобилизацию нардепов и чиновников», — говорится в петиции Дубинского. Там отмечается, что инициатива собрала уже 25 тысяч голосов. Теперь в соответствии с правилами, ее должен рассмотреть Владимир Зеленский. По словам военкома и бывшего солдата ВСУ Юрия Семчука, население Украины непригодно для мобилизации, так как в стране уже не осталось подходящих мужчин для службы в украинской армии. Он отметил, что «элита» Украины покинула страну и уже не вернется, а те, кто остался, являются «генетическими рабами». Юрий Семчук также указал, что сегодня в стране мобилизуют мужчин, на поведение которых жалуются их соседи, а в некоторых случаях это происходит по просьбе родных и близких.

Украинцы потребовали у президента Украины Владимира Зеленского подвергнуть мобилизации народных депутатов и чиновников. Соответствующая петиция, автором которой является депутат Верховной Рады Александр Дубинский, опубликована на официальном сайте украинского лидера. «Украинцы выступают за мобилизацию нардепов и чиновников», — говорится в петиции Дубинского. Там отмечается, что инициатива собрала уже 25 тысяч голосов. Теперь в соответствии с правилами, ее должен рассмотреть Владимир Зеленский. По словам военкома и бывшего солдата ВСУ Юрия Семчука, население Украины непригодно для мобилизации, так как в стране уже не осталось подходящих мужчин для службы в украинской армии. Он отметил, что «элита» Украины покинула страну и уже не вернется, а те, кто остался, являются «генетическими рабами». Юрий Семчук также указал, что сегодня в стране мобилизуют мужчин, на поведение которых жалуются их соседи, а в некоторых случаях это происходит по просьбе родных и близких.