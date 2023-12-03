Украинцы потребовали от Зеленского мобилизовать чиновников

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Украинцы выступили за отправку чиновников на фронт Фото:
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Украинцы потребовали у президента Украины Владимира Зеленского подвергнуть мобилизации народных депутатов и чиновников. Соответствующая петиция, автором которой является депутат Верховной Рады Александр Дубинский, опубликована на официальном сайте украинского лидера.

«Украинцы выступают за мобилизацию нардепов и чиновников», — говорится в петиции Дубинского. Там отмечается, что инициатива собрала уже 25 тысяч голосов. Теперь в соответствии с правилами, ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

По словам военкома и бывшего солдата ВСУ Юрия Семчука, население Украины непригодно для мобилизации, так как в стране уже не осталось подходящих мужчин для службы в украинской армии. Он отметил, что «элита» Украины покинула страну и уже не вернется, а те, кто остался, являются «генетическими рабами». Юрий Семчук также указал, что сегодня в стране мобилизуют мужчин, на поведение которых жалуются их соседи, а в некоторых случаях это происходит по просьбе родных и близких.

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Украинцы потребовали у президента Украины Владимира Зеленского подвергнуть мобилизации народных депутатов и чиновников. Соответствующая петиция, автором которой является депутат Верховной Рады Александр Дубинский, опубликована на официальном сайте украинского лидера. «Украинцы выступают за мобилизацию нардепов и чиновников», — говорится в петиции Дубинского. Там отмечается, что инициатива собрала уже 25 тысяч голосов. Теперь в соответствии с правилами, ее должен рассмотреть Владимир Зеленский. По словам военкома и бывшего солдата ВСУ Юрия Семчука, население Украины непригодно для мобилизации, так как в стране уже не осталось подходящих мужчин для службы в украинской армии. Он отметил, что «элита» Украины покинула страну и уже не вернется, а те, кто остался, являются «генетическими рабами». Юрий Семчук также указал, что сегодня в стране мобилизуют мужчин, на поведение которых жалуются их соседи, а в некоторых случаях это происходит по просьбе родных и близких.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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