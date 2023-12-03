GCT: европейские компании разочаровались в санкциях против России

03 декабря 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Европейские компании признали, что работать в России выгодно, пишет GCT Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейские компании выразили разочарование в санкциях против России, так как видят, как успешно и прибыльно вести бизнес в РФ могут их коллеги, которые не отказались от работы на российской территории. Об этом этом пишет издание Greek City Times. «Большинство европейских компаний испытывают пессимизм и гнев, когда видят, какие большие дивиденды приносит ведение бизнеса в России на конкретных примерах своих более решительных коллег. Значит, ограничения против России оказались действительно из «ада», — говорится в материале издания. Там добавили, что некоторые европейские компании, которые продолжают работать в России, сообщили о значительном росте прибыли по итогам 2022 года. Признание этой реальности может серьезно повлиять на окончательный список антироссийских ограничений, предусмотренных 12-м законопроектом о санкциях, и даже привести к его отклонению, заключил автор материала. Также после решения лидеров Евросоюза о введении новых санкций против России, остаются недовольными и рядовые европейцы. Они обратили внимание на рост стоимости нефти и считают, что Евросоюз вредит своей собственной экономике.

Европейские компании выразили разочарование в санкциях против России, так как видят, как успешно и прибыльно вести бизнес в РФ могут их коллеги, которые не отказались от работы на российской территории. Об этом этом пишет издание Greek City Times. «Большинство европейских компаний испытывают пессимизм и гнев, когда видят, какие большие дивиденды приносит ведение бизнеса в России на конкретных примерах своих более решительных коллег. Значит, ограничения против России оказались действительно из «ада», — говорится в материале издания. Там добавили, что некоторые европейские компании, которые продолжают работать в России, сообщили о значительном росте прибыли по итогам 2022 года. Признание этой реальности может серьезно повлиять на окончательный список антироссийских ограничений, предусмотренных 12-м законопроектом о санкциях, и даже привести к его отклонению, заключил автор материала. Также после решения лидеров Евросоюза о введении новых санкций против России, остаются недовольными и рядовые европейцы. Они обратили внимание на рост стоимости нефти и считают, что Евросоюз вредит своей собственной экономике.