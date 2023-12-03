GCT: европейские компании разочаровались в санкциях против России

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Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Европейские компании признали, что работать в России выгодно, пишет GCT Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейские компании выразили разочарование в санкциях против России, так как видят, как успешно и прибыльно вести бизнес в РФ могут их коллеги, которые не отказались от работы на российской территории. Об этом этом пишет издание Greek City Times.

«Большинство европейских компаний испытывают пессимизм и гнев, когда видят, какие большие дивиденды приносит ведение бизнеса в России на конкретных примерах своих более решительных коллег. Значит, ограничения против России оказались действительно из «ада», — говорится в материале издания. Там добавили, что некоторые европейские компании, которые продолжают работать в России, сообщили о значительном росте прибыли по итогам 2022 года. Признание этой реальности может серьезно повлиять на окончательный список антироссийских ограничений, предусмотренных 12-м законопроектом о санкциях, и даже привести к его отклонению, заключил автор материала.

Также после решения лидеров Евросоюза о введении новых санкций против России, остаются недовольными и рядовые европейцы. Они обратили внимание на рост стоимости нефти и считают, что Евросоюз вредит своей собственной экономике.

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Европейские компании выразили разочарование в санкциях против России, так как видят, как успешно и прибыльно вести бизнес в РФ могут их коллеги, которые не отказались от работы на российской территории. Об этом этом пишет издание Greek City Times. «Большинство европейских компаний испытывают пессимизм и гнев, когда видят, какие большие дивиденды приносит ведение бизнеса в России на конкретных примерах своих более решительных коллег. Значит, ограничения против России оказались действительно из «ада», — говорится в материале издания. Там добавили, что некоторые европейские компании, которые продолжают работать в России, сообщили о значительном росте прибыли по итогам 2022 года. Признание этой реальности может серьезно повлиять на окончательный список антироссийских ограничений, предусмотренных 12-м законопроектом о санкциях, и даже привести к его отклонению, заключил автор материала. Также после решения лидеров Евросоюза о введении новых санкций против России, остаются недовольными и рядовые европейцы. Они обратили внимание на рост стоимости нефти и считают, что Евросоюз вредит своей собственной экономике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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