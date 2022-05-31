Пользователи заблокированной в России соцсети Twitter возмутились решением лидеров Евросоюза ввести новые санкции против РФ. Они обратили внимание на рост стоимости нефти и заявили, что ЕС вредит сам себе.
«Когда у тебя нет мозгов, ты можешь выстрелить себе в голову», — написал пользователь с ником Lee Roy под постом главы Евросовета Шарля Мишеля о новых санкциях. «Поздравляю с убийством европейской экономики», — отметил Verbist.
«Мы за это заплатим. И ЕС по-прежнему будет покупать российскую нефть, просто откуда-то еще. Вот как это делается. Самое главное, что у политиков все равно будет достаточно денег, чтобы заправить свои автомобили», — написала Justyna. «Браво, мы будем покупать нефть в два раза дороже, в два раза издалека, а Китай будет покупать нефть в два раза дешевле. Это гениально», — высказался Iulian Ningsvill. «Пока смесь только на 49% российская, она все равно будет импортирована. Вот как в эту игру играют. ЕС только вредит себе этими мерами», — считает claude zachary.
«Позор вам. Баррель нефти увеличился на 15 € за 1 час», — отметил Percepied Valérie.«ЕС представляет только 9,8% всего населения мира. У России есть не менее 70% мирового рынка для продажи своей нефти. Не могу дождаться, когда Европа замерзнет этой зимой. Не обвиняйте Россию в своем близоруком решении. Ваша ненависть к ней разрушит экономику Европы», — заявил пользователь с ником Truth Matters.
Пользователи заблокированной в России соцсети Twitter возмутились решением лидеров Евросоюза ввести новые санкции против РФ. Они обратили внимание на рост стоимости нефти и заявили, что ЕС вредит сам себе. «Когда у тебя нет мозгов, ты можешь выстрелить себе в голову», — написал пользователь с ником Lee Roy под постом главы Евросовета Шарля Мишеля о новых санкциях. «Поздравляю с убийством европейской экономики», — отметил Verbist. «Мы за это заплатим. И ЕС по-прежнему будет покупать российскую нефть, просто откуда-то еще. Вот как это делается. Самое главное, что у политиков все равно будет достаточно денег, чтобы заправить свои автомобили», — написала Justyna. «Браво, мы будем покупать нефть в два раза дороже, в два раза издалека, а Китай будет покупать нефть в два раза дешевле. Это гениально», — высказался Iulian Ningsvill. «Пока смесь только на 49% российская, она все равно будет импортирована. Вот как в эту игру играют. ЕС только вредит себе этими мерами», — считает claude zachary. «Позор вам. Баррель нефти увеличился на 15 € за 1 час», — отметил Percepied Valérie.«ЕС представляет только 9,8% всего населения мира. У России есть не менее 70% мирового рынка для продажи своей нефти. Не могу дождаться, когда Европа замерзнет этой зимой. Не обвиняйте Россию в своем близоруком решении. Ваша ненависть к ней разрушит экономику Европы», — заявил пользователь с ником Truth Matters. Евросоюз ввел частичное эмбарго на нефть из России после долгих обсуждений. Запрет наложили на две трети российского импорта, сообщает Nation News. О планах ввести такие меры заявляли еще в начале апреля, но процесс застопорился из-за несогласия членов ЕС. Венгрия выступала против запрета. Reuters сообщил, что после этого цена нефти увеличилась. Аналитики беспокоятся из-за растущих цен на бензин на заправках. Bloomberg писал, что Европа все равно будет получать нефть из РФ, несмотря на эмбарго, потому что после обработки за границей топливо перестанет считаться российским.