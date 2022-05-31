Европейцы возмутились решением ввести новые санкции против России. «Мы за это заплатим»

31 мая 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Европейцы отреагировали на новые санкции против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пользователи заблокированной в России соцсети Twitter возмутились решением лидеров Евросоюза ввести новые санкции против РФ. Они обратили внимание на рост стоимости нефти и заявили, что ЕС вредит сам себе. «Когда у тебя нет мозгов, ты можешь выстрелить себе в голову», — написал пользователь с ником Lee Roy под постом главы Евросовета Шарля Мишеля о новых санкциях. «Поздравляю с убийством европейской экономики», — отметил Verbist. «Мы за это заплатим. И ЕС по-прежнему будет покупать российскую нефть, просто откуда-то еще. Вот как это делается. Самое главное, что у политиков все равно будет достаточно денег, чтобы заправить свои автомобили», — написала Justyna. «Браво, мы будем покупать нефть в два раза дороже, в два раза издалека, а Китай будет покупать нефть в два раза дешевле. Это гениально», — высказался Iulian Ningsvill. «Пока смесь только на 49% российская, она все равно будет импортирована. Вот как в эту игру играют. ЕС только вредит себе этими мерами», — считает claude zachary. «Позор вам. Баррель нефти увеличился на 15 € за 1 час», — отметил Percepied Valérie.«ЕС представляет только 9,8% всего населения мира. У России есть не менее 70% мирового рынка для продажи своей нефти. Не могу дождаться, когда Европа замерзнет этой зимой. Не обвиняйте Россию в своем близоруком решении. Ваша ненависть к ней разрушит экономику Европы», — заявил пользователь с ником Truth Matters. Евросоюз ввел частичное эмбарго на нефть из России после долгих обсуждений. Запрет наложили на две трети российского импорта, сообщает Nation News. О планах ввести такие меры заявляли еще в начале апреля, но процесс застопорился из-за несогласия членов ЕС. Венгрия выступала против запрета. Reuters сообщил, что после этого цена нефти увеличилась. Аналитики беспокоятся из-за растущих цен на бензин на заправках. Bloomberg писал, что Европа все равно будет получать нефть из РФ, несмотря на эмбарго, потому что после обработки за границей топливо перестанет считаться российским. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Пользователи заблокированной в России соцсети Twitter возмутились решением лидеров Евросоюза ввести новые санкции против РФ. Они обратили внимание на рост стоимости нефти и заявили, что ЕС вредит сам себе. «Когда у тебя нет мозгов, ты можешь выстрелить себе в голову», — написал пользователь с ником Lee Roy под постом главы Евросовета Шарля Мишеля о новых санкциях. «Поздравляю с убийством европейской экономики», — отметил Verbist. «Мы за это заплатим. И ЕС по-прежнему будет покупать российскую нефть, просто откуда-то еще. Вот как это делается. Самое главное, что у политиков все равно будет достаточно денег, чтобы заправить свои автомобили», — написала Justyna. «Браво, мы будем покупать нефть в два раза дороже, в два раза издалека, а Китай будет покупать нефть в два раза дешевле. Это гениально», — высказался Iulian Ningsvill. «Пока смесь только на 49% российская, она все равно будет импортирована. Вот как в эту игру играют. ЕС только вредит себе этими мерами», — считает claude zachary. «Позор вам. Баррель нефти увеличился на 15 € за 1 час», — отметил Percepied Valérie.«ЕС представляет только 9,8% всего населения мира. У России есть не менее 70% мирового рынка для продажи своей нефти. Не могу дождаться, когда Европа замерзнет этой зимой. Не обвиняйте Россию в своем близоруком решении. Ваша ненависть к ней разрушит экономику Европы», — заявил пользователь с ником Truth Matters. Евросоюз ввел частичное эмбарго на нефть из России после долгих обсуждений. Запрет наложили на две трети российского импорта, сообщает Nation News. О планах ввести такие меры заявляли еще в начале апреля, но процесс застопорился из-за несогласия членов ЕС. Венгрия выступала против запрета. Reuters сообщил, что после этого цена нефти увеличилась. Аналитики беспокоятся из-за растущих цен на бензин на заправках. Bloomberg писал, что Европа все равно будет получать нефть из РФ, несмотря на эмбарго, потому что после обработки за границей топливо перестанет считаться российским.