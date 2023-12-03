112 сообщил подробности о подозреваемом в убийстве школьника в Иркутске

112: задержанный подросток из-за убийства в Иркутске состоит на учете в ПДН

03 декабря 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Задержанный подросток состоит на учете в ПДН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из задержанных после убийства подростка в Иркутске состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом сообщили в telegram-каналах. «Один из задержанных состоит на учете в ПДН, и не в первый раз становится зачинщиком конфликта. Именно он, по версии следствия, нанес смертельный удар ножом», — говорится в сообщении telegram-канала 112. Отмечается, что следователи проверяют версию того, что нападавшие могли находиться под воздействием алкоголя и запрещенных веществ. Кроме того, подростков нашли в 200 километрах от места преступления. Ранее сообщалось, что подросток в Иркутске нанес удар ножом в горло сверстнику в результате словесного конфликта и драки. Прохожие пытались оказать пострадавшему первую помощь, но он скончался на месте до приезда медиков. В Иркутске возбудили уголовное дело по факту убийства подростка на остановке общественного транспорта. Главный подозреваемый в убийстве школьника уже дает показания.

Один из задержанных после убийства подростка в Иркутске состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом сообщили в telegram-каналах. «Один из задержанных состоит на учете в ПДН, и не в первый раз становится зачинщиком конфликта. Именно он, по версии следствия, нанес смертельный удар ножом», — говорится в сообщении telegram-канала 112. Отмечается, что следователи проверяют версию того, что нападавшие могли находиться под воздействием алкоголя и запрещенных веществ. Кроме того, подростков нашли в 200 километрах от места преступления. Ранее сообщалось, что подросток в Иркутске нанес удар ножом в горло сверстнику в результате словесного конфликта и драки. Прохожие пытались оказать пострадавшему первую помощь, но он скончался на месте до приезда медиков. В Иркутске возбудили уголовное дело по факту убийства подростка на остановке общественного транспорта. Главный подозреваемый в убийстве школьника уже дает показания.