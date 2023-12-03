Израиль начал активные действия на юге Газы

03 декабря 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ продвигаются на юг сектора Газа Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа. По словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, операция будет иметь схожий характер с действиями военных на севере анклава. «Вчера и сегодня мы убили командиров батальонов [ХАМАСа], командиров рот и многих боевиков. А вчера утром мы начали то же самое [активные боевые действия] на юге сектора Газа. Она будет не менее мощной [чем операция на севере Газы], она будет иметь не меньшие результаты», — заявил Герци Халев, передает The times of Israel. Военный конфликт на Ближнем Востоке обострился в начале октября. В ноябре военные ЦАХАЛ вышли к морю на севере региона, полностью окружив город Газа. Командир батальона палестинского движения ХАМАС Вессама Фархат был ликвидирован в декабре. Ранее израильские войска заявили об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу. Спецслужбы Израиля отметили, что готовы убивать руководителей ХАМАС по всему миру после окончания войны в анклаве.

Израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа. По словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, операция будет иметь схожий характер с действиями военных на севере анклава. «Вчера и сегодня мы убили командиров батальонов [ХАМАСа], командиров рот и многих боевиков. А вчера утром мы начали то же самое [активные боевые действия] на юге сектора Газа. Она будет не менее мощной [чем операция на севере Газы], она будет иметь не меньшие результаты», — заявил Герци Халев, передает The times of Israel. Военный конфликт на Ближнем Востоке обострился в начале октября. В ноябре военные ЦАХАЛ вышли к морю на севере региона, полностью окружив город Газа. Командир батальона палестинского движения ХАМАС Вессама Фархат был ликвидирован в декабре. Ранее израильские войска заявили об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу. Спецслужбы Израиля отметили, что готовы убивать руководителей ХАМАС по всему миру после окончания войны в анклаве.