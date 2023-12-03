Израиль начал активные действия на юге Газы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, броневик, израиль, бронетранспортер, сектор газа, stock, цахал
ЦАХАЛ продвигаются на юг сектора Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа. По словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, операция будет иметь схожий характер с действиями военных на севере анклава.

«Вчера и сегодня мы убили командиров батальонов [ХАМАСа], командиров рот и многих боевиков. А вчера утром мы начали то же самое [активные боевые действия] на юге сектора Газа. Она будет не менее мощной [чем операция на севере Газы], она будет иметь не меньшие результаты», — заявил Герци Халев, передает The times of Israel.

Военный конфликт на Ближнем Востоке обострился в начале октября. В ноябре военные ЦАХАЛ вышли к морю на севере региона, полностью окружив город Газа. Командир батальона палестинского движения ХАМАС Вессама Фархат был ликвидирован в декабре. Ранее израильские войска заявили об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу. Спецслужбы Израиля отметили, что готовы убивать руководителей ХАМАС по всему миру после окончания войны в анклаве.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа. По словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, операция будет иметь схожий характер с действиями военных на севере анклава. «Вчера и сегодня мы убили командиров батальонов [ХАМАСа], командиров рот и многих боевиков. А вчера утром мы начали то же самое [активные боевые действия] на юге сектора Газа. Она будет не менее мощной [чем операция на севере Газы], она будет иметь не меньшие результаты», — заявил Герци Халев, передает The times of Israel. Военный конфликт на Ближнем Востоке обострился в начале октября. В ноябре военные ЦАХАЛ вышли к морю на севере региона, полностью окружив город Газа. Командир батальона палестинского движения ХАМАС Вессама Фархат был ликвидирован в декабре. Ранее израильские войска заявили об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу. Спецслужбы Израиля отметили, что готовы убивать руководителей ХАМАС по всему миру после окончания войны в анклаве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...