03 декабря 2023

Bloomberg: новый президент Аргентины Милей представит пакет «шоковых» реформ

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, чиновница, записи, заседание думы, женские руки, шариковая ручка
Документ будет представлять собой «новый общественный договор» Фото:

Новый президент Аргентины Хавьер Милей к своей инаугурации представит пакет реформ по сокращению числа министерств, упрощению налоговой системы и приватизации. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

«Документ будет представлять собой „новый общественный договор“, включающий не только стандартный „министерский закон“, но и другие меры политического и экономического характера. В частности, сокращение числа министерств с нынешних 18 до восьми-девяти, а также ликвидация подструктур внутри них», — пишет Bloomberg. В пакет реформ Милея войдет также упрощение налоговой системы, приватизация государственных компаний или передача их акций сотрудникам, «политическая реформа», затрагивающая финансирование партий и предварительные выборы.

Милей стал новым лидером Аргентины, победив на втором этапе президентских выборов 19 ноября. Глава РФ Владимир Путин поздравил Милея с победой и выразил надежду на развитие сотрудничества между странами. Советник Милея Диана Мондино заявила, что Аргентина не будет разрывать отношения с РФ.

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Новый президент Аргентины Хавьер Милей к своей инаугурации представит пакет реформ по сокращению числа министерств, упрощению налоговой системы и приватизации. Об этом пишет американское издание Bloomberg. «Документ будет представлять собой „новый общественный договор“, включающий не только стандартный „министерский закон“, но и другие меры политического и экономического характера. В частности, сокращение числа министерств с нынешних 18 до восьми-девяти, а также ликвидация подструктур внутри них», — пишет Bloomberg. В пакет реформ Милея войдет также упрощение налоговой системы, приватизация государственных компаний или передача их акций сотрудникам, «политическая реформа», затрагивающая финансирование партий и предварительные выборы. Милей стал новым лидером Аргентины, победив на втором этапе президентских выборов 19 ноября. Глава РФ Владимир Путин поздравил Милея с победой и выразил надежду на развитие сотрудничества между странами. Советник Милея Диана Мондино заявила, что Аргентина не будет разрывать отношения с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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