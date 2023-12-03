Bloomberg: новый президент Аргентины Милей представит пакет «шоковых» реформ

04 декабря 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

Документ будет представлять собой «новый общественный договор» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый президент Аргентины Хавьер Милей к своей инаугурации представит пакет реформ по сокращению числа министерств, упрощению налоговой системы и приватизации. Об этом пишет американское издание Bloomberg. «Документ будет представлять собой „новый общественный договор“, включающий не только стандартный „министерский закон“, но и другие меры политического и экономического характера. В частности, сокращение числа министерств с нынешних 18 до восьми-девяти, а также ликвидация подструктур внутри них», — пишет Bloomberg. В пакет реформ Милея войдет также упрощение налоговой системы, приватизация государственных компаний или передача их акций сотрудникам, «политическая реформа», затрагивающая финансирование партий и предварительные выборы. Милей стал новым лидером Аргентины, победив на втором этапе президентских выборов 19 ноября. Глава РФ Владимир Путин поздравил Милея с победой и выразил надежду на развитие сотрудничества между странами. Советник Милея Диана Мондино заявила, что Аргентина не будет разрывать отношения с РФ.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей к своей инаугурации представит пакет реформ по сокращению числа министерств, упрощению налоговой системы и приватизации. Об этом пишет американское издание Bloomberg. «Документ будет представлять собой „новый общественный договор“, включающий не только стандартный „министерский закон“, но и другие меры политического и экономического характера. В частности, сокращение числа министерств с нынешних 18 до восьми-девяти, а также ликвидация подструктур внутри них», — пишет Bloomberg. В пакет реформ Милея войдет также упрощение налоговой системы, приватизация государственных компаний или передача их акций сотрудникам, «политическая реформа», затрагивающая финансирование партий и предварительные выборы. Милей стал новым лидером Аргентины, победив на втором этапе президентских выборов 19 ноября. Глава РФ Владимир Путин поздравил Милея с победой и выразил надежду на развитие сотрудничества между странами. Советник Милея Диана Мондино заявила, что Аргентина не будет разрывать отношения с РФ.