В Москве задержали свыше 40 рейсов

Самолетам не разрешают взлетать из-за непогоды
Из-за сильного снегопада в аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Во Внуково задержаны 11 рейсов и четыре отменены. В Домодедово задержаны четыре авиаперелета, отменен один. В Шереметьево задерживают 20 рейсов, указано на странице онлайн-сервиса.
Ранее метеорологи предупреждали, что на Москву надвигаются обильные снегопады и метели. Согласно прогнозу, в столице похолодает до минус шести градусов.
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