03 декабря 2023

В Москве задержали свыше 40 рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, навигация, пилот, навигационная система, пилот экипажа, аэроквокзал
Самолетам не разрешают взлетать из-за непогоды Фото:

Из-за сильного снегопада в аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Во Внуково задержаны 11 рейсов и четыре отменены. В Домодедово задержаны четыре авиаперелета, отменен один. В Шереметьево задерживают 20 рейсов, указано на странице онлайн-сервиса.

Ранее метеорологи предупреждали, что на Москву надвигаются обильные снегопады и метели. Согласно прогнозу, в столице похолодает до минус шести градусов.

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Из-за сильного снегопада в аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание». Во Внуково задержаны 11 рейсов и четыре отменены. В Домодедово задержаны четыре авиаперелета, отменен один. В Шереметьево задерживают 20 рейсов, указано на странице онлайн-сервиса. Ранее метеорологи предупреждали, что на Москву надвигаются обильные снегопады и метели. Согласно прогнозу, в столице похолодает до минус шести градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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