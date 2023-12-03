В Москве задержали свыше 40 рейсов

04 декабря 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Самолетам не разрешают взлетать из-за непогоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за сильного снегопада в аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание». Во Внуково задержаны 11 рейсов и четыре отменены. В Домодедово задержаны четыре авиаперелета, отменен один. В Шереметьево задерживают 20 рейсов, указано на странице онлайн-сервиса. Ранее метеорологи предупреждали, что на Москву надвигаются обильные снегопады и метели. Согласно прогнозу, в столице похолодает до минус шести градусов.

Из-за сильного снегопада в аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание». Во Внуково задержаны 11 рейсов и четыре отменены. В Домодедово задержаны четыре авиаперелета, отменен один. В Шереметьево задерживают 20 рейсов, указано на странице онлайн-сервиса. Ранее метеорологи предупреждали, что на Москву надвигаются обильные снегопады и метели. Согласно прогнозу, в столице похолодает до минус шести градусов.