В России возник дефицит таксистов

04 декабря 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

В России нужно нанять 80 тысяч таксистов, чтобы не было дефицита водителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России во второй половине этого года появился серьезный дефицит таксистов, который увеличился до 72 тысяч человек. Информация об этом указана в исследовании Аналитического центра при правительстве России. «Во второй половине этого года спрос на поездки в такси по всей России восстановился до уровня 2021 года. При этом отрасль испытывает сильный дефицит кадров. К осени нехватка водителей составила 72 тысяч человек, а общее число действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6%», — передают данные исследования «Ведомости». Представители «Яндекс такси» уточнили, что в пиковый сезон — в декабрь отрасли понадобится еще больше водителей — 80 тысяч человек. Только такое число водителей позволит сбалансировать спрос и предложение, а также нормализовать цены, объяснил представитель компании. Российские участники рынка и автоэксперты сообщали, что в начале сентября текущего года пользователи такси могли столкнуться с дефицитом перевозчиков. Причина связана с новыми требованиями закона — специальными реестрами таксистов. Компании «Яков и Партнеры» провела исследования, в которых указано, что в России из-за дефицита рабочих кадров в стране ожидаются потери ВВП на уровне 1—2% в год. К 2030 году нехватка кадров составит от 2 до 4 миллионов человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России во второй половине этого года появился серьезный дефицит таксистов, который увеличился до 72 тысяч человек. Информация об этом указана в исследовании Аналитического центра при правительстве России. «Во второй половине этого года спрос на поездки в такси по всей России восстановился до уровня 2021 года. При этом отрасль испытывает сильный дефицит кадров. К осени нехватка водителей составила 72 тысяч человек, а общее число действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6%», — передают данные исследования «Ведомости». Представители «Яндекс такси» уточнили, что в пиковый сезон — в декабрь отрасли понадобится еще больше водителей — 80 тысяч человек. Только такое число водителей позволит сбалансировать спрос и предложение, а также нормализовать цены, объяснил представитель компании. Российские участники рынка и автоэксперты сообщали, что в начале сентября текущего года пользователи такси могли столкнуться с дефицитом перевозчиков. Причина связана с новыми требованиями закона — специальными реестрами таксистов. Компании «Яков и Партнеры» провела исследования, в которых указано, что в России из-за дефицита рабочих кадров в стране ожидаются потери ВВП на уровне 1—2% в год. К 2030 году нехватка кадров составит от 2 до 4 миллионов человек.