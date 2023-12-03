Дефицит кадров в РФ приведет к снижению ВВП на 2% в год

04 декабря 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

Дефицит рабочих кадров в РФ достигнет 2-4 млн человек к 2030 году Фото: Анна Майорова © URA.RU В России из-за дефицита рабочих кадров в стране ожидаются потери ВВП на уровне 1—2% в год. Об этом указано в исследованиях компании «Яков и Партнеры». «К 2030 году дефицит увеличится и составит от 2 до 4 миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона — высшей квалификации», — передают слова аналитиков журналисты РИА Новости. По оценке специалистов, недостаток трудовых ресурсов может привести к снижению потенциального роста ВВП на 1-2% в год. По мнению экспертов, сильнее всего проблема затронет обрабатывающую промышленность от 800 тысяч до 1,1 миллиона человек, логистику от 300 до 500 тысяч и торговлю от 300 до 500 тысяч. Они также отметили, что повышение зарплат и привлечение мигрантов не дадут полностью решить проблему. Ранее российские предприятия зафиксировали рекордную с 1998 года нехватку кадров. С наибольшими проблемами по части обеспеченности работниками столкнулись обрабатывающие производства, компании сфер водоснабжения, хранения и транспортировки. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что существующий в стране дефицит кадров можно решить путем привлечения людей из регионов с избыточной занятостью в регионы, где наблюдается недостаток рабочей силы. Экономист отметил, что такая методика применялась в СССР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России из-за дефицита рабочих кадров в стране ожидаются потери ВВП на уровне 1—2% в год. Об этом указано в исследованиях компании «Яков и Партнеры». «К 2030 году дефицит увеличится и составит от 2 до 4 миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона — высшей квалификации», — передают слова аналитиков журналисты РИА Новости. По оценке специалистов, недостаток трудовых ресурсов может привести к снижению потенциального роста ВВП на 1-2% в год. По мнению экспертов, сильнее всего проблема затронет обрабатывающую промышленность от 800 тысяч до 1,1 миллиона человек, логистику от 300 до 500 тысяч и торговлю от 300 до 500 тысяч. Они также отметили, что повышение зарплат и привлечение мигрантов не дадут полностью решить проблему. Ранее российские предприятия зафиксировали рекордную с 1998 года нехватку кадров. С наибольшими проблемами по части обеспеченности работниками столкнулись обрабатывающие производства, компании сфер водоснабжения, хранения и транспортировки. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что существующий в стране дефицит кадров можно решить путем привлечения людей из регионов с избыточной занятостью в регионы, где наблюдается недостаток рабочей силы. Экономист отметил, что такая методика применялась в СССР.