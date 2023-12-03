03 декабря 2023

Дефицит кадров в РФ приведет к снижению ВВП на 2% в год

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Дефицит рабочих кадров в РФ достигнет 2-4 млн человек к 2030 году Фото:

В России из-за дефицита рабочих кадров в стране ожидаются потери ВВП на уровне 1—2% в год. Об этом указано в исследованиях компании «Яков и Партнеры».

«К 2030 году дефицит увеличится и составит от 2 до 4 миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона — высшей квалификации», — передают слова аналитиков журналисты РИА Новости. По оценке специалистов, недостаток трудовых ресурсов может привести к снижению потенциального роста ВВП на 1-2% в год.

По мнению экспертов, сильнее всего проблема затронет обрабатывающую промышленность от 800 тысяч до 1,1 миллиона человек, логистику от 300 до 500 тысяч и торговлю от 300 до 500 тысяч. Они также отметили, что повышение зарплат и привлечение мигрантов не дадут полностью решить проблему.

Ранее российские предприятия зафиксировали рекордную с 1998 года нехватку кадров. С наибольшими проблемами по части обеспеченности работниками столкнулись обрабатывающие производства, компании сфер водоснабжения, хранения и транспортировки. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что существующий в стране дефицит кадров можно решить путем привлечения людей из регионов с избыточной занятостью в регионы, где наблюдается недостаток рабочей силы. Экономист отметил, что такая методика применялась в СССР.

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В России из-за дефицита рабочих кадров в стране ожидаются потери ВВП на уровне 1—2% в год. Об этом указано в исследованиях компании «Яков и Партнеры». «К 2030 году дефицит увеличится и составит от 2 до 4 миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона — высшей квалификации», — передают слова аналитиков журналисты РИА Новости. По оценке специалистов, недостаток трудовых ресурсов может привести к снижению потенциального роста ВВП на 1-2% в год. По мнению экспертов, сильнее всего проблема затронет обрабатывающую промышленность от 800 тысяч до 1,1 миллиона человек, логистику от 300 до 500 тысяч и торговлю от 300 до 500 тысяч. Они также отметили, что повышение зарплат и привлечение мигрантов не дадут полностью решить проблему. Ранее российские предприятия зафиксировали рекордную с 1998 года нехватку кадров. С наибольшими проблемами по части обеспеченности работниками столкнулись обрабатывающие производства, компании сфер водоснабжения, хранения и транспортировки. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что существующий в стране дефицит кадров можно решить путем привлечения людей из регионов с избыточной занятостью в регионы, где наблюдается недостаток рабочей силы. Экономист отметил, что такая методика применялась в СССР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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