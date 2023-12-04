МИД: расчеты в нацвалютах станут приоритетом России в БРИКС

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Акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в валютно-финансовой системе Фото:

Увеличение расчетов в национальных валютах станет приоритетом председательства России в БРИКС. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи объединения.

«Особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивании расчетов в национальных валютах», — заявили в ведомстве. Приоритетным направлением работы российского председательства станет комплексная реализация Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года, а также Плана действий по инновационному сотрудничеству до 2024 года.

БРИКС — международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой: ЮАР, Индии, Бразилии, России, Китая. В организацию к 2024 году должны присоединиться Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Однако после президентских выборов в Аргентине новый лидер страны высказывался против присоединения к БРИКС. Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году и рассчитывает на поддержку со стороны России.

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Увеличение расчетов в национальных валютах станет приоритетом председательства России в БРИКС. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи объединения. «Особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивании расчетов в национальных валютах», — заявили в ведомстве. Приоритетным направлением работы российского председательства станет комплексная реализация Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года, а также Плана действий по инновационному сотрудничеству до 2024 года. БРИКС — международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой: ЮАР, Индии, Бразилии, России, Китая. В организацию к 2024 году должны присоединиться Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Однако после президентских выборов в Аргентине новый лидер страны высказывался против присоединения к БРИКС. Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году и рассчитывает на поддержку со стороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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