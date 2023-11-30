Аргентина отказалась от идеи вступить в БРИКС

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Аргентина не намерена вступать в БРИКС, сказала Диана Мондино Фото:

Аргентина во главе с недавно избранным президентом Хавьером Милеем отказалась от вступления в БРИКС. Об этом сообщила советник главы государства по внешней политике и будущий глава МИД Диана Мондино.

«Аргентина не войдет в БРИКС», — заявила Диана Мондино. Свое заявление она опубликовала в соцсети X.

Милей, представляющий либертарианскую партию, стал президентом Аргентины 19 ноября. Еще до своего избрания он заявлял, что скептически относится к вступлению его страны в БРИКС. При этом Мондино говорила, что Аргентина во главе с новым лидером не намерена разрывать отношения с Россией и Китаем, передает RT.

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Аргентина во главе с недавно избранным президентом Хавьером Милеем отказалась от вступления в БРИКС. Об этом сообщила советник главы государства по внешней политике и будущий глава МИД Диана Мондино. «Аргентина не войдет в БРИКС», — заявила Диана Мондино. Свое заявление она опубликовала в соцсети X. Милей, представляющий либертарианскую партию, стал президентом Аргентины 19 ноября. Еще до своего избрания он заявлял, что скептически относится к вступлению его страны в БРИКС. При этом Мондино говорила, что Аргентина во главе с новым лидером не намерена разрывать отношения с Россией и Китаем, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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