Аргентина отказалась от идеи вступить в БРИКС

30 ноября 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Аргентина не намерена вступать в БРИКС, сказала Диана Мондино Фото: ТАСС / Сергей Бобылев Аргентина во главе с недавно избранным президентом Хавьером Милеем отказалась от вступления в БРИКС. Об этом сообщила советник главы государства по внешней политике и будущий глава МИД Диана Мондино. «Аргентина не войдет в БРИКС», — заявила Диана Мондино. Свое заявление она опубликовала в соцсети X. Милей, представляющий либертарианскую партию, стал президентом Аргентины 19 ноября. Еще до своего избрания он заявлял, что скептически относится к вступлению его страны в БРИКС. При этом Мондино говорила, что Аргентина во главе с новым лидером не намерена разрывать отношения с Россией и Китаем, передает RT.

Аргентина во главе с недавно избранным президентом Хавьером Милеем отказалась от вступления в БРИКС. Об этом сообщила советник главы государства по внешней политике и будущий глава МИД Диана Мондино. «Аргентина не войдет в БРИКС», — заявила Диана Мондино. Свое заявление она опубликовала в соцсети X. Милей, представляющий либертарианскую партию, стал президентом Аргентины 19 ноября. Еще до своего избрания он заявлял, что скептически относится к вступлению его страны в БРИКС. При этом Мондино говорила, что Аргентина во главе с новым лидером не намерена разрывать отношения с Россией и Китаем, передает RT.