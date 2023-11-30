Аргентина отказалась от идеи вступить в БРИКС

Аргентина не намерена вступать в БРИКС, сказала Диана Мондино
Аргентина во главе с недавно избранным президентом Хавьером Милеем отказалась от вступления в БРИКС. Об этом сообщила советник главы государства по внешней политике и будущий глава МИД Диана Мондино.
«Аргентина не войдет в БРИКС», — заявила Диана Мондино. Свое заявление она опубликовала в соцсети X.
Милей, представляющий либертарианскую партию, стал президентом Аргентины 19 ноября. Еще до своего избрания он заявлял, что скептически относится к вступлению его страны в БРИКС. При этом Мондино говорила, что Аргентина во главе с новым лидером не намерена разрывать отношения с Россией и Китаем, передает RT.
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