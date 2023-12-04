РБК: 85% компаний в России испытывают кадровый голод

Больше всего не хватает инженеров и разнорабочих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 85% российских компаний испытывают кадровый голод. Известно, что в полтора раза выросло число размещенных вакансий, а количество резюме работников при этом снизилось.

«За год число размещенных работодателями вакансий выросло более чем в полтора раза (+57%), в то время как резюме работников стало даже меньше (-2%). В итоге конкурс на вакансию снизился сразу на треть (-34%), а подбор персонала заметно усложнился: 85% участников опроса SuperJob заявили, что в их компании ощущается кадровый голод», — передает РБК со ссылкой на данные SuperJob. В исследовании также сказано, что об отсутствии кадрового голода заявили только 11% опрошенных. Еще 4% затруднились ответить на этот вопрос.

Известно, что самыми дефицитными профессиями в плане кадров оказались разнорабочие, инженеры, водители грузовых автомобилей, квалифицированные рабочие. Кроме того, промышленные предприятия также активно ищут новых сотрудников. Особенно высок спрос на персонал. Например, мастера цехов и инженерно-технические работники (ИТР).

SuperJob отметил, что рабочие кадры продолжают стареть. За последний год средний возраст работников вырос на два-три года. К примеру, возраст водителей грузовиков составляет от 42 до 44 лет, а грузчиков — от 32 до 35 лет.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предрекли кадровы голод. Депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что в будущем данная проблема может усугубиться. Он связал нехватку рабочих рук с демографическим кризисом в стране. Также известно, что в РФ за 10 месяцев 2023 года более чем на 20% вырос дефицит складских работников. Аналитики сервиса по поиску работы HH.ru предположили, что бороться с нехваткой рук на рабочих местах будут за счет сотрудников из стран Северной Кореи и Африки.