«Известия»: доходы российских компаний упали вдвое

Эксперты отмечают, что падение доходов компаний связано с проблемами в нефтегазовой отрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая экономика России

За первое полугодие 2023 года доходы российских компаний упали вдвое, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. Такими данными делится газета «Известия» со ссылкой на ФНС.

«Отчетность компаний за девять месяцев подтверждает тренд на снижение доходов. Выручка „Газпрома“ снизилась на 36%, „Роснефти“ — на 8%, „Лукойла“ — на 12%, „Уралкалия“ — на 26%, „Акрона“ — на 34%, „Интер РАО“ — на 43%, „НОВАТЭКа“ — на 9%, „ФосАгро“ — на 28%. В „Русале“ выручка за первое полугодие снизилась на 16,9%, в X5 Group — выросла на 17,3%», — передает газета «Известия». Если смотреть на общую картину, то за первое полугодие 2023 общая доходность компаний составила 342 триллиона рублей, что вдвое меньше, чем за такой же период 2022 года.

Эксперты указывают, что падение доходов связано с проблемами в нефтегазовой отрасли и высокой базой 2022 года. Тогда выручка организаций превысила квадриллион рублей, передает РБК. ФНС на своем сайте пишет, что разница в доходах связана с законами о признании курсовых разниц .

В октябре 2023 года федеральный бюджет третий месяц подряд закрылся с профицитом, пишет газета «Коммерсант». При этом накопленный дефицит сократился. С 2024 года в России будет действовать новый закон о федеральном бюджете. Согласно ему, планируются инвестиции в нефтегазовые отрасли, чтобы повысить их доходность.

Ранее РБК сообщало, что 85% компаний испытывают кадровый голод. Число вакансий растет, а резюме от работников снижается.