03 декабря 2023
02 декабря 2023

Челябинский экс-министр будет отвечать за соцсферу Миасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Приколотин. Челябинск, галстук, приколотин сергей
Сергей Приколотин вернулся во власть Фото:

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин занял пост замглавы администрации Миасса. Сегодня его представили местным чиновникам, сообщили URA.RU 4 декабря в мэрии третьего по величине челябинского города.

«Сергей Приколотин с сегодняшнего дня приступил к обязанностям заместителя главы городского округа. В сферу его ответственности входит социальная сфера Миасса. В том числе, разумеется, здравоохранение», — пояснили URA.RU в миасской мэрии.

Сергей Игоревич Приколотин родился в 1972 году. В 1996 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию (ЧГМА) по специальности «Педиатрия», впоследствии получив также специальность «Анестезиология и реаниматология». В 2012 году был назначен руководителем муниципального казенного учреждения «Управление здравоохранения Миасского городского округа». С июля 2016 года работал заместителем министра, начальником управления министерства здравоохранения Челябинской области. Главой ведомства стал в январе 2018 года, в 2019 году губернатор Алексей Текслер сообщил о его отставке. После этого Приколотин стал директором областного центра медицины катастроф.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин занял пост замглавы администрации Миасса. Сегодня его представили местным чиновникам, сообщили URA.RU 4 декабря в мэрии третьего по величине челябинского города. «Сергей Приколотин с сегодняшнего дня приступил к обязанностям заместителя главы городского округа. В сферу его ответственности входит социальная сфера Миасса. В том числе, разумеется, здравоохранение», — пояснили URA.RU в миасской мэрии. Сергей Игоревич Приколотин родился в 1972 году. В 1996 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию (ЧГМА) по специальности «Педиатрия», впоследствии получив также специальность «Анестезиология и реаниматология». В 2012 году был назначен руководителем муниципального казенного учреждения «Управление здравоохранения Миасского городского округа». С июля 2016 года работал заместителем министра, начальником управления министерства здравоохранения Челябинской области. Главой ведомства стал в январе 2018 года, в 2019 году губернатор Алексей Текслер сообщил о его отставке. После этого Приколотин стал директором областного центра медицины катастроф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...