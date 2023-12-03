Челябинский экс-министр будет отвечать за соцсферу Миасса

04 декабря 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Сергей Приколотин вернулся во власть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин занял пост замглавы администрации Миасса. Сегодня его представили местным чиновникам, сообщили URA.RU 4 декабря в мэрии третьего по величине челябинского города. «Сергей Приколотин с сегодняшнего дня приступил к обязанностям заместителя главы городского округа. В сферу его ответственности входит социальная сфера Миасса. В том числе, разумеется, здравоохранение», — пояснили URA.RU в миасской мэрии. Сергей Игоревич Приколотин родился в 1972 году. В 1996 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию (ЧГМА) по специальности «Педиатрия», впоследствии получив также специальность «Анестезиология и реаниматология». В 2012 году был назначен руководителем муниципального казенного учреждения «Управление здравоохранения Миасского городского округа». С июля 2016 года работал заместителем министра, начальником управления министерства здравоохранения Челябинской области. Главой ведомства стал в январе 2018 года, в 2019 году губернатор Алексей Текслер сообщил о его отставке. После этого Приколотин стал директором областного центра медицины катастроф.

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин занял пост замглавы администрации Миасса. Сегодня его представили местным чиновникам, сообщили URA.RU 4 декабря в мэрии третьего по величине челябинского города. «Сергей Приколотин с сегодняшнего дня приступил к обязанностям заместителя главы городского округа. В сферу его ответственности входит социальная сфера Миасса. В том числе, разумеется, здравоохранение», — пояснили URA.RU в миасской мэрии. Сергей Игоревич Приколотин родился в 1972 году. В 1996 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию (ЧГМА) по специальности «Педиатрия», впоследствии получив также специальность «Анестезиология и реаниматология». В 2012 году был назначен руководителем муниципального казенного учреждения «Управление здравоохранения Миасского городского округа». С июля 2016 года работал заместителем министра, начальником управления министерства здравоохранения Челябинской области. Главой ведомства стал в январе 2018 года, в 2019 году губернатор Алексей Текслер сообщил о его отставке. После этого Приколотин стал директором областного центра медицины катастроф.