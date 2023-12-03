«Реальные пацаны» помогли тяжелобольному ребенку

Продажа сценария «Реальных пацанов» приблизила операцию тяжелобольному мальчику

Николай Наумов и другие «реальные пацаны» продолжают помогать после финала сериала Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Деньги, вырученные от продажи экземпляра сценария популярного пермского сериала «Реальные пацаны», помогли в лечении восьмилетнего мальчика Алекса Аветисяна. Он подопечный фонда «Берегиня», который сейчас собирает деньги на сложную операцию для ребенка.

«Благодаря средствам, которые поступили в фонд от продажи сценария первой серии финального сезона сериала „Реальные пацаны“, нам удалось существенно продвинуться в сборе средств для нашего подопечного Алекса Аветисяна. Мальчику 8 лет и вся его жизнь — битва. У ребенка множество серьезных диагнозов, а сейчас нужно срочно провести операцию по установке программируемого шунта для выведения лишней жидкости из головного мозга», — рассказали в фонде. Слова благодарности организации и семьи Аветисян опубликовала в Telegram кинокомпания Good Story Media.

Как рассказывало URA.RU, экземпляры сценариев сериала «Реальные пацаны» с автографами артистов выставили на продажу в конце октября, когда стартовал финальный сезон проекта. Стартовая цена в ходе аукциона выросла в семь раз.