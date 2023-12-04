В ЛНР задержан шпион, работавший на украинскую разведку

В ЛНР задержан человек, который работал на Украину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Правоохранительные органы задержали в ЛНР шпиона, который собирал данные для украинской разведки. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов», — передает информацию от УФСБ по ЛНР РИА Новости. Отмечается, что украинская разведка выдала агенту специальную технику для слежки. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Шпионаж».
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