В ЛНР задержан шпион, работавший на украинскую разведку

04 декабря 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

В ЛНР задержан человек, который работал на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правоохранительные органы задержали в ЛНР шпиона, который собирал данные для украинской разведки. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. «Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов», — передает информацию от УФСБ по ЛНР РИА Новости. Отмечается, что украинская разведка выдала агенту специальную технику для слежки. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Шпионаж».

Правоохранительные органы задержали в ЛНР шпиона, который собирал данные для украинской разведки. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. «Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов», — передает информацию от УФСБ по ЛНР РИА Новости. Отмечается, что украинская разведка выдала агенту специальную технику для слежки. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Шпионаж».