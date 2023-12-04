В ЛНР задержан шпион, работавший на украинскую разведку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, личное дело, наручники, заключенный
В ЛНР задержан человек, который работал на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правоохранительные органы задержали в ЛНР шпиона, который собирал данные для украинской разведки. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов», — передает информацию от УФСБ по ЛНР РИА Новости. Отмечается, что украинская разведка выдала агенту специальную технику для слежки. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Шпионаж».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правоохранительные органы задержали в ЛНР шпиона, который собирал данные для украинской разведки. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. «Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов», — передает информацию от УФСБ по ЛНР РИА Новости. Отмечается, что украинская разведка выдала агенту специальную технику для слежки. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Шпионаж».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...