Армия и оружие Воронежский губернатор подтвердил гибель генерала Завадского 04 декабря 2023 в 14:17 Размер текста - 17 + Гусев подтвердил, что Завадский погиб в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гибель генерал-майора Владимира Завадского официально подтверждена. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Ранее сообщалось, что причиной смерти стал подрыв на мине. «Тяжелая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14 Армейского Корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский», — написал Гусев в своем telegram-канале . Он добавил, что генерал-майор был верен до конца своему призванию защитника Отечества. Также он показывал пример верности долгу. Новость по теме Кто такой погибший генерал-майор Владимир Завадский Ранее сообщалось, что Владимир Завадский погиб 28 ноября на фронте. Известно, что на момент смерти он был заместителем командующего 14-го армейского корпуса. Предполагается, что Завадский погиб при подрыве на мине в Харьковской области. Гибель генерал-майора Владимира Завадского официально подтверждена. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Ранее сообщалось, что причиной смерти стал подрыв на мине. «Тяжелая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14 Армейского Корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что генерал-майор был верен до конца своему призванию защитника Отечества. Также он показывал пример верности долгу. Ранее сообщалось, что Владимир Завадский погиб 28 ноября на фронте. Известно, что на момент смерти он был заместителем командующего 14-го армейского корпуса. Предполагается, что Завадский погиб при подрыве на мине в Харьковской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям