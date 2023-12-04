Матвиенко: в России нужно оставить аборты по медпоказаниям и после насилия над женщиной

Спикер Совфеда Матвиенко: государство не пойдет по пути полного запрета абортов

04 декабря 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко заявила, что она против запрета абортов в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государство не будет полностью запрещать аборты. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время общения с журналистами. Она отметила, что, возможно, со временем в РФ останутся два вида прерывания беременности: по медицинским показаниям и после насилия над женщиной «Уверена, что никакие запреты, никакое давление не могут решить проблему абортов. Государство точно не пойдет по пути запрещения», — заявила Валентина Матвиенко, передает РИА Новости. По ее словам, нельзя допустить, чтобы аборты делались подпольно, так как это опасно для женщин. Матвиенко также сказала, что она будет добиваться того, чтобы аборты проводились только в двух случаях. Первый — по медицинским показаниям, а второй — после насилия над женщиной. Ранее Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. А в Крыму и Татарстане запретили частным клиникам делать аборты. Против этого выступила врач-гинеколог Любовь Ерофеева, заявив, что девушки, которым нужна операция, все равно будут искать лазейки, пишут «Дни.ру».

Государство не будет полностью запрещать аборты. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время общения с журналистами. Она отметила, что, возможно, со временем в РФ останутся два вида прерывания беременности: по медицинским показаниям и после насилия над женщиной «Уверена, что никакие запреты, никакое давление не могут решить проблему абортов. Государство точно не пойдет по пути запрещения», — заявила Валентина Матвиенко, передает РИА Новости. По ее словам, нельзя допустить, чтобы аборты делались подпольно, так как это опасно для женщин. Матвиенко также сказала, что она будет добиваться того, чтобы аборты проводились только в двух случаях. Первый — по медицинским показаниям, а второй — после насилия над женщиной. Ранее Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. А в Крыму и Татарстане запретили частным клиникам делать аборты. Против этого выступила врач-гинеколог Любовь Ерофеева, заявив, что девушки, которым нужна операция, все равно будут искать лазейки, пишут «Дни.ру».