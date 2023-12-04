Осужденному тренеру конной школы в Челябинске смягчили приговор

Светлана Дубовик возместила ущерб по одному из преступлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тренеру конной школы «Рифей» в Челябинске Светлане Дубовик, признанной виновной в мошенничестве и осужденной на пять лет условно, смягчили приговор. Как сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-службе областного суда, ей незначительно снизили срок наказания и сумму штрафа.

«Суд учел в отношении Дубовик в качестве смягчающего наказание обстоятельства — возмещение ущерба по одному из преступлений. И снизил наказание, назначив Дубовик лишение свободы на срок четыре года и 11 месяцев со штрафом в размере 295 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что ее компаньону в лице Руслана Горбунова не стали менять приговор. Решение вступило в законную силу.

Дубовик и Горбунов были задержаны летом 2022 года. Их обвинили в мошенничестве при закупке лошадей для школы. По версии следствия, животные были куплены по завышенный стоимости. Школе был нанесен миллионный ущерб. В суде удалось доказать причастность Дубовик и Горбунова к инкриминируемому преступлению. Их признали виновными, но ограничились условными сроками. Дубовик получила пять лет условного лишения свободы, Горбунов — четыре года.