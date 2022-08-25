Афера в конной школе Челябинска закрутилась вокруг одной лошади

На продаже лошади накрутили 1,6 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В уголовном деле о мошенничестве в челябинской конноспортивной школе «Рифей» фигурирует одна лошадь. По данным следствия, на ее покупке дважды накрутили цену, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Сначала старший тренер спортшколы, подозреваемая Светлана Дубовик, договорилась с владелицей лошади, известной спортсменкой из Кемерово Аленой Савиной о том, что цену при продаже завысят на 600 тысяч рублей. В итоге животное Савина продала посреднику, директору свердловского ООО „Голд Хорс“ Руслану Горбунову не за 1,2 млн рублей, а за 1,8 млн рублей. Горбунов, в свою очередь, продал лошадь КСК „Рифей“ за 2,8 млн рублей», — рассказал источник.

В результате, как считают следователи Дубовик получила 600 тысяч рублей при первой сделке и 300 тысяч рублей при второй. Еще 700 тысяч осталось Горбунову. Таким образом на продаже лошади накрутили 1,6 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области обстоятельства расследования не комментируют, но там уточнили, что тренер школы находится под подпиской о невыезде, с двух других подозреваемых взяты обязательства о явке. Еще один тренер школы находится в статусе свидетеля. Все подозреваемые причастность признают.

Преступление выявили сотрудники полиции совместно с УФСБ области. Обыски в КСК «Рифей» прошли 24 августа. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).