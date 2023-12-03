Гендиректор московского digital-агентства Виталий Арбузов выслушал предложения Вадима Шумкова на губернаторских чтениях с местными предпринимателями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Общественный уполномоченным по информационным технологиям и цифровизации Москвы, генеральный директор агентства INPRO digital Виталий Арбузов представит предложения губернатора Курганской области Вадима Шумкова и предпринимателей области в Госдуме РФ. Об этом глава региона пишет в своем telegram-канале.

«Проводим губернаторские чтения вместе с Виталием Арбузовым. Пообсуждали с ним и предпринимателями ряд тем, связанных с продвижением страны и региона в цифровизации. Вспомнили, что несколько лет назад предлагали в части продвижения инновационных разработок сосредоточить усилия государства на стимулировании спроса, а не предложения. <…> Повторим», — пишет Шумков. Также он сообщает, что Арбузов с учетом его статуса в «Деловой России» и Госдуме, «пообещал „подвигать“» инициативы, предлагаемые Курганской областью.

Среди предлагаемых решений Шумков написал: дать исчерпывающее определение инновационной и импортозамещающей продукции, формирование единого реестра инновационной продукции с разбивкой по разделам народного хозяйства, рассмотреть возможность для ИП и микробизнеса ввести один упрощенный вид отчетности. Также он заявил, о предложении простимулировать корпоративный спрос, чтобы предоставить крупным компаниям право на налоговый вычет при приобретении разработок на сумму определенного лимита от общей суммы выплат.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор рассказал о внедрении искусственного интеллекта в регионе, который займется проблемами местного транспорта. Также на недавнем форуме, Шумков первым из глав субъектов РФ подписал соглашение о сотрудничестве с деловой соцсетью TenChat, которое поможет курганским предпринимателям и самозанятым в решении бизнес-задач.

В Госдуме IT-специалист Арбузов представит предложения губернатора Шумкова TG-канал «силаVправде (V. Шумков)»; https://t.me/silavpravdevshumkov

Гендиректор digital-агентства Виталий Арбузов представит предложения губернатора Вадима Шумкова в Госдуме TG-канал «силаVправде (V. Шумков)»; https://t.me/silavpravdevshumkov

Шумков с предпринимателями обсудили ряд тем, связанных с продвижением в цифровизации TG-канал «силаVправде (V. Шумков)»; https://t.me/silavpravdevshumkov