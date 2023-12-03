В ЯНАО пройдет главная встреча бизнесменов

В Новом Уренгое пройдет форум «Территория бизнеса — территория жизни»

04 декабря 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

На форуме соберутся предприниматели со всего ЯНАО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) состоится юбилейный форум предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни». В рамках встречи наградят 12 ямальских победителей этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Об этом рассказали на официальном ресурсе мероприятия. «[На форуме] вы сможете стать слушателем мастер-класса от топового федерального спикера (бизнес-тренер Владимир Якуба — примечание URA.RU), посетить выставку франшиз со всей России, а также продукции и услуг предпринимателей Ямала. Познакомиться с бизнес-экспертами и представителями сообществ», — говорится на портале мероприятия «Бизнес-Успех». На форуме заявлено более 300 участников. Среди них: директор гостиницы квартирного типа «Отель 89 регион» Артем Шахов, директор магазина морепродуктов «Море НЯМ» Татьяна Бушмелева, руководитель салона красоты «Карамель» Анастасия Медведева, владелец семейного кафе «Белая медведица» Оксана Корнелюк, создатель батутного центра «Пружина» Никита Пастух и предприниматель франчайзи Наталия Карпинская. Мероприятие состоится 8 декабря, победители представят свой бизнес и округ на финале Премии в Москве.

В Новом Уренгое (ЯНАО) состоится юбилейный форум предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни». В рамках встречи наградят 12 ямальских победителей этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Об этом рассказали на официальном ресурсе мероприятия. «[На форуме] вы сможете стать слушателем мастер-класса от топового федерального спикера (бизнес-тренер Владимир Якуба — примечание URA.RU), посетить выставку франшиз со всей России, а также продукции и услуг предпринимателей Ямала. Познакомиться с бизнес-экспертами и представителями сообществ», — говорится на портале мероприятия «Бизнес-Успех». На форуме заявлено более 300 участников. Среди них: директор гостиницы квартирного типа «Отель 89 регион» Артем Шахов, директор магазина морепродуктов «Море НЯМ» Татьяна Бушмелева, руководитель салона красоты «Карамель» Анастасия Медведева, владелец семейного кафе «Белая медведица» Оксана Корнелюк, создатель батутного центра «Пружина» Никита Пастух и предприниматель франчайзи Наталия Карпинская. Мероприятие состоится 8 декабря, победители представят свой бизнес и округ на финале Премии в Москве.