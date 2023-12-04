WP: Украина и США обвинили друг друга из-за ошибок контрнаступления

04 декабря 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

США и Украина перекладывают друг на друга ответственность за провал наступления ВСУ, пишет WP Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обвинения во взаимных ошибках и просчетах возникли между Украиной и США после неудачного контрнаступления ВСУ. Об этом пишет газета The Washington Post. «Неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Киев и Вашингтон начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах», — говорится в материале. Там добавили, что американские военные пришли к выводу, что Киев не справился с базовой военной тактикой, включая недостаточное использование наземной разведки для выявления минных полей. В то же время украинская сторона заявляла, что американцы не учитывают технологические изменения, принесенные ударными беспилотниками и другими инновациями на поле боя. Генерал ВСУ Виктор Назаров предупредил, что если Запад перестанет поддерживать Киев, это может привести к проблемам для США и стран Европы. Он высказал свои опасения в интервью CNN, отметив, что заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте вызвало тревогу среди стран Запада.

Обвинения во взаимных ошибках и просчетах возникли между Украиной и США после неудачного контрнаступления ВСУ. Об этом пишет газета The Washington Post. «Неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Киев и Вашингтон начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах», — говорится в материале. Там добавили, что американские военные пришли к выводу, что Киев не справился с базовой военной тактикой, включая недостаточное использование наземной разведки для выявления минных полей. В то же время украинская сторона заявляла, что американцы не учитывают технологические изменения, принесенные ударными беспилотниками и другими инновациями на поле боя. Генерал ВСУ Виктор Назаров предупредил, что если Запад перестанет поддерживать Киев, это может привести к проблемам для США и стран Европы. Он высказал свои опасения в интервью CNN, отметив, что заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте вызвало тревогу среди стран Запада.